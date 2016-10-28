调查：铂金均价明年料涨至2014年以来最高 但表现仍落后于黄金

路透伦敦10月28日 - 周五公布的路透调查显示，铂金(白金)明年均价预计涨至2014年以来最高，但涨幅料温和，因铂金较黄金价格维持历来罕见的折价。

10月中旬受访的31位分析师和交易商预计，2017年铂金均价预计为每盎司1,094美元。这比黄金预估均价低了237美元，显示铂金较黄金折价将延续至第三年。

2016年铂金均价料为每盎司1,007美元，高于2015年的996美元，并中止五年连跌。

“我们预计2017年价格温和上涨，因市场趋紧。出于安全考虑的停工，以及劳工关系不断面临挑战，这些所造成的供应面中断带来上涨潜力，”RBC资本市场分析师Stephen Walker说。

出产全球四分之三铂金的南非，近年来深受劳工问题困扰。南非矿工与建筑业联盟(AMCU)成员举行的数次非法罢工常常充斥暴力。

但铂金价格基本没有受到供应风险的影响，此前也没有对南非2014年旷日持久的罢工活动作出更积极的反应，让人觉得铂金库存比想象的多。

分析师称，南非产量下降可能在2017年才能感受得到，因今年鲜有生产商囤积库存的迹象。GFMS的分析师称，高成本的竖井和矿山暂停运作，可能导致市场明年出现缺口。

需求面不那么旺盛，令价格受压。汽车制造商的需求今年增长之后，预计明年将持稳，而今年中国的珠宝需求一直远逊于预期。

与此同时，预计明年钯金价格将上涨14%，超过铂金的涨幅。预计2017年钯金均价为每盎司703美元，高于今年预估均价617美元。

今年，对于钯金的投资兴趣一直低迷，钯金上市交易基金公布今年资金连续第二年流出。2014年曾有大量资金流入此类基金，钯金价格触及峰值。

不过分析师称，工业需要仍会推高铂金价格。

“其与中国等汽油发动机市场的关系应当有利于保持需求旺盛，”澳新银行分析师Daniel Hynes称。“这应当能让钯金价格保持上行势头。”(完)