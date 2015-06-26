调查：政策利率上升将推升主要国家政府公债收益率

图为在巴黎拍摄的美元和欧元现钞。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透6月25日 - 路透调查显示，主要国家政府公债收益率未来一年将上升，因预期美国将加息，或许英国也会升息，尽管通胀前景低迷将限制涨势。

实施数年的近零利率和央行刺激政策，使得收益率维持在超低水准和负值，但过去三个月的债市下跌推动指标德国、美国和英国主权债收益率上扬。

德国10年期公债收益率自4月中以来已上涨80个基点，英国和美国10年期公债收益率分别涨60个基点和逾50个基点。

尽管这样的涨势让金融市场感到惊讶，但本周调查中30位受访策略师中除了两位以外都表示，最近的跌势表明，主权债市场只是脱离不合理的低位或负收益率。

剩余两位分析师中，一位表示债券市场开始迎来重大调整，另一位表示，数十年的主权债收益率下跌走势结束。

但债券策略师近几年一直打错算盘，他们原本预期的收益率上涨从未实现过。直到最近他们才开始降低这种预期，但很少有人预期到的最近这波跌势又让其受创。

这项调查显示，10年期德债收益率在明年6月底之前可能上升约25个基点。调查进行之际，希腊与债权人正力图达成协议，以免债务违约。

在欧洲央行持续扩充资产负债表的情况下，未来一年德国两年期公债收益率料将维持于负值区域。

分析师也预估两年期美债收益率在未来一年将由目前的0.688%，上升逾100个基点，至1.71%。10年期美债收益率同期可能上涨略超过40个基点，至2.82%。

这些对收益率曲线趋平的预期，显示分析师对长期经济成长依然保持谨慎。

两年期与10年期债券收益率之间庞大的差距，也暗示尽管市场已经反应美联储今年稍晚升息的预期，但对于年底之前会否再次升息，以及美国利率的长期走势则仍有疑虑。

“较长期联邦基金利率预期下降，只会强化美国联邦公开市场委员会(FOMC)对于接下来紧缩周期深度较浅且速度较慢的信息，”摩根大通策略师在一份报告中写道。

“美国长期公债走势一直很符合市场的较长期联邦基金利率预期，随着这些利率预期下降，收益率曲线即告趋平，反之亦然。”

通胀持续疲弱的趋势可能成为最大威胁，令美联储与英国央行对货币政策的态度较为温和。

市场目前预期英国央行料于明年前三个月升息。

这已反映在对两年期英国公债收益率的预期，调查显示该收益率将于未来一年上升将近一个百分点，至1.50%。10年期英国公债收益率预计也将上扬40个基点，至2.50%。(完)

(编译 李爽/陈宗琦；审校 王颖/龚芳)

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