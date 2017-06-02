调查：保守党在大选中若获胜对英国退欧谈判最有利 并将提振英镑

路透伦敦6月1日 - 路透访问的分析师称，若英国保守党在6月8日的大选中获胜，这将对英国退欧谈判最为有利，并将提振英镑，但有几乎同样多的分析师认为，英国出现联合政府或许能谈成最好的退欧协议。

在30名回答了一个特殊问题的分析师中，有14人表示，保守党政府对英国退欧谈判最为有利，11人认为联合政府最有利。

“代表各方利益的联合政府或许更能确保与欧盟达成协议，”德国商业银行的分析师Peter Dixon说，“毕竟，如果退欧真的像有些人认为的那样是英国自二战以来面临的最大挑战，那么可能也需要类似的协同反应。”

只有五名受访者称，工党获胜对退欧谈判而言是最好的结果。

汇市策略师表示，如果保守党占据议会多数席位，英镑可能会上涨1.6%，若工党获胜，英镑可能会下跌3.5%。若出现联合政府，英镑可能会下跌2.0%。

英镑兑美元周四报约1.286美元，受访的60名分析师的预估中值为，英镑一个月后将跌至1.28，六个月后将跌至1.27，一年后将回升至1.28。这些预估略好于5月调查时的预估。

“市场已充分消化了保守党将稳操胜券，对英镑来说，关键的是接下来将发生什么，”荷兰国际集团(ING)分析师在客户报告中说。

“英国议会的新格局可能会影响特雷莎梅的内阁阵容以及退欧谈判立场。必须向过渡协议迈出实质性的步子，才能提振英镑上涨。”(完)