调查：第二季亚洲企业信心下滑

* 第二季汤森路透-INSEAD亚洲企业信心指数回落至69,第一季为74

* 全球经济被认为是企业面临的最大风险

* 关注亚洲的板块受经济放缓的影响较小

* 中国企业信心指数为2009年开始此项调查以来最低

路透新加坡/孟买6月20日电---汤森路透/欧洲工商管理学院(INSEAD)周三公布的亚洲企业信心调查显示,亚洲大型企业对前景的信心较第一季悲观,因愈发担心欧元区危机和中国经济成长放缓.

第二季汤森路透-INSEAD亚洲企业信心指数(RACSI)下降至69,而3月调查为74.上次调查结果比去年12月大幅上涨14点.指数若高於50,则表明企业对前景的展望正面.

"很明显存在一些宏观经济不利因素,"驻新加坡的Maybank Kim Eng分析师James Koh表示."可以理解企业略微担心.一方面是希腊的影响,另一方面我们看到中国经济成长已经温和放缓."

177家亚洲受访企业中,有78家对未来六个月前景看法正面,而87家持中性态度,12家看法负面.调查於6月4-15日期间进行,由汤森路透与INSEAD联合开展.

当被问及所面临的最大风险因素时,111家受访企业认为是全球经济不确定性,28家称是成本上升.

"全球经济现状令一切看起来更艰难.亚洲并不能完全置身事外,但表现仍将相对较好,因区域内多数政府仍有空间刺激国内经济,"安本(亚洲)资产管理公司投资经理Kristy Fong表示.

"成本压力是另一个问题,例如新加坡通胀压力升高(及)印度的基建和物流瓶颈."

华侨银行投资研究分析师Carey Wong称,最终消费者在下订单时变得更加谨慎."只要消费者不给出十分明确的订购指示,信心就不会太强.作为企业主,你无法提前制定计划,例如资本支出."

**全球曝险**

欧债危机的持续和围绕中国经济放缓的忧虑在第二季度打压全球股市,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS跌幅逾13%.

调查显示,严重依赖全球经济的行业信心下滑幅度最大,比如航运和金融业.

"亚洲企业(大型出口商)面临其多数终端市场可能疲弱的风险,"Espirito Santo证券印度主管Nick Paulson-Ellis说.

"很明显,未来日子不好过.去年许多发展中国家经过大幅收紧政策後,企业国内成长放缓,而且终端市场疲弱,因此这对亚洲企业来说是一个非常非常艰难的时期."

包括韩国现代重工(009540.KS)和大宇造船(042660.KS)的航运企业信心较3月跌幅最大.但零售、医药和食品等消费者相关行业的信心较3月更为乐观.

"即溶咖啡和超市等日常消费相关企业似乎更为乐观,尤其是那些业务集中在东盟(ASEAN)国家的企业,"Maybank Kim Eng的Koh说."这些企业受工业生产和高端支出放缓的影响不太大,而且他们的曝险更多的是在当地,而非全球性."

**澳洲企业信心指数最低**

按国家来看,澳洲企业信心指数最低,为42,也是唯一一个读值低於50的国家.而受访的所有菲律宾企业都表示乐观.

中国企业的信心则下降至该调查2009年开始以来最低,仅高於澳洲和台湾,因中国经济显现出放缓迹象.

但新加坡大华银行继显证券驻香港研究主管Elvic Ng认为,中国经济增速和企业信心料在未来6-12个月内回升,因6月7日的降息举措和货币宽松措施,表明政府已转向支持经济成长的货币和财政政策.(完)

--编译 梁睿雪/侯向明;审校 徐文焰

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