调查：美联储料将于明年年中升息 就业市场或将继续改善

调查：若政治状况维持不变 欧元区经济增长将稳定但温和
路透4月20日 - 路透调查显示，分析师预计未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而且这在一定程度上要取决于独立候选人马克龙赢得下个月的法国总统大选。
路透旧金山11月13日 - 路透调查显示，分析师目前仍预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在2015年年中之前升息，但升息速度将远不及美联储官员认为适当的水平。
最新的调查是11月7-13日展开的，调查显示，分析师还预计就业市场将继续改善，通胀率将呈走高趋势。
43名受访分析师中的24人称，美联储或将于明年6月开始上调短期利率。
七名分析师预期美联储将更早开始升息，而11人认为首次升息时间将在明年9月或更晚。
市场交易员大多预计美联储将于明年9月升息，联邦基金利率期货走势暗示，他们预计2015年6月升息的可能性仅为22%。
美联储官员的大部分言论和预估都表明，首次加息的时间约为明年中期。
在回答债券和利率市场对加息速度的预估是否存在错误时，30位分析师中有22人回答“是”，大部分人表示低估了联储一旦加息后、随后进行一系列升息的速度。
38位分析师的预估中值显示，2016年底联邦基金利率料在2.20%。决策层的预估中数则是2.88%。31位分析师预计2017年底，联邦基金利率料在3.30%；决策层的预估中数在3.75%。
调查前发布的政府报告显示，美国10月失业率下滑至5.8%，印证了美联储最新会议上所称的就业市场疲弱状况正在好转的说法。
分析师预计2014年美国国内生产总值(GDP)增长率料平均在2.2%，2015年将升至3%，2016年回落到2.8%。
明年失业率均值料降至5.5%，2016年料为5.3%。2015年核心通胀率预计将上涨到1.9%，2016年或为2.2%。(完)
(编译 王颖/洪曦; 审校 徐文焰/李春喜)
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