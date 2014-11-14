调查：美联储料将于明年年中升息 就业市场或将继续改善

路透旧金山11月13日 - 路透调查显示，分析师目前仍预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在2015年年中之前升息，但升息速度将远不及美联储官员认为适当的水平。

最新的调查是11月7-13日展开的，调查显示，分析师还预计就业市场将继续改善，通胀率将呈走高趋势。

43名受访分析师中的24人称，美联储或将于明年6月开始上调短期利率。

七名分析师预期美联储将更早开始升息，而11人认为首次升息时间将在明年9月或更晚。

市场交易员大多预计美联储将于明年9月升息，联邦基金利率期货走势暗示，他们预计2015年6月升息的可能性仅为22%。

美联储官员的大部分言论和预估都表明，首次加息的时间约为明年中期。

在回答债券和利率市场对加息速度的预估是否存在错误时，30位分析师中有22人回答“是”，大部分人表示低估了联储一旦加息后、随后进行一系列升息的速度。

38位分析师的预估中值显示，2016年底联邦基金利率料在2.20%。决策层的预估中数则是2.88%。31位分析师预计2017年底，联邦基金利率料在3.30%；决策层的预估中数在3.75%。

调查前发布的政府报告显示，美国10月失业率下滑至5.8%，印证了美联储最新会议上所称的就业市场疲弱状况正在好转的说法。

分析师预计2014年美国国内生产总值(GDP)增长率料平均在2.2%，2015年将升至3%，2016年回落到2.8%。

明年失业率均值料降至5.5%，2016年料为5.3%。2015年核心通胀率预计将上涨到1.9%，2016年或为2.2%。(完)

(编译 王颖/洪曦; 审校 徐文焰/李春喜)

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