调查：2017年原糖价格涨势料停滞 因供应缺口缩减

路透纽约2月6日 - 一项路透调查显示，原糖价格2016年底升至逾四年高位的涨势，预计今年将失去动能，因巴西主要糖产区产量可能创纪录，从而缩减全球供应缺口。

根据路透对18名交易商、分析师和行业专家的调查预估中值，到2017/18作物年度全球糖供应将不会有缺口，因去年价格飞涨升高了产量预期。全球原糖市场经过五年供应过剩后，去年市场出现缺口。

根据调查预估中值，巴西丰产可能限制美国洲际期货交易所(ICE Futures U.S)指标原糖价格的进一步涨势；到第一季末时，该指标原糖价格料在每磅0.21美元，与目前水准变动不大。

调查预估年底原糖价格料在0.2125美元，较当前水准上涨1%。去年10月指标原糖价格触及近0.24美元的逾四年高位。

调查显示，始于4月的2017/18作物年，巴西中南部甘蔗主产区将有超过47%的甘蔗被压榨成糖。

甘蔗行业数据显示，这将是2012/13作物年以来最高的压榨比例。巴西的甘蔗既可用于压榨糖，也可用于生产乙醇。

对巴西中南部下一作物季甘蔗产量的预估中值为超过3,500万吨，高于刚刚结束的这一作物季创下的纪录产量。

ICE白糖价格到2017年底料将上升。预估中值显示，到3月底白糖价格将上涨1%至每吨555美元，但到今年年底将上涨逾10%至每吨605美元。

交易员说， 这将取决于欧盟今年的糖产量；欧盟已取消产量限制。

预估中值是全球市场在2017/18年度恢复供需平衡，截至9月底当前作物年度料供应短缺500万吨。

受访者的供需预测差别很大，他们对于价格的预测亦然如此。

“如果一切按预期发展，价格走势将会转向，”法国兴业银行驻纽约的大宗商品主管Michael McDougall说。

“但我们认为，欧洲、泰国和印度等国的(产量)会有改善，以对价格上涨做出反应。不过，天气是很大的未知因素。”

大多数受访者认为，全球最大糖消费国印度在今年是否需要进口，将是需求的关键推动因素之一。

另一关键因素则将是美元升值。去年美元升值提振巴西糖厂增加产量，因这使得以美元交易的糖按本币计更有价值。(完)