调查：苏格兰皇家银行预计英镑和欧元3月续跌

贸易商称北美油价跳升可能抑制流往亚洲的套利交易
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
路透班加罗尔3月6日 - 苏格兰皇家银行(RBS.L)预测欧元和英镑走软，一举摘下路透2月外汇调查预估最准机构的桂冠，该行并预计这两种货币3月进一步下跌。
2月是逾两年来最难对欧元和英镑走势作出判断的月份之一。虽然大多数机构都正确预见到这两种货币将走软，但只有寥寥数家得以对跌幅作出准确预估。
继1月上涨约3%至1.36美元后，欧元掉头下行跌近4%，2月收在1.31美元。
参与调查的61家外汇预估机构中只有11家预见到欧元在2月跌破1.33美元，苏格兰皇家银行就是其中一家。
“当时我们认为欧元汇价涨得过头了，经济数据最终不能支撑这样的涨势，欧元将重新下滑，”苏皇的资深外汇分析师Paul Robson说。
其预计，一个月后欧元将跌至1.28美元，三个月和一年后分别降到1.24和1.20美元。
这远低于最近一次调查的预估中值，即欧元3月将略降至1.30,12个月后降到1.27。
苏皇在对英镑的预估方面亦成绩斐然。目前其预计一个月和三个月后英镑分别跌至1.48和1.47美元，12个月后回升到1.50。
“今年年内英镑的表现在G10货币中属最差之一。我们认为基本面已继续恶化，英镑终将需要进一步下滑，”Robson说。
英镑2月跌逾4%，收于1.52美元，比路透调查中最低的预估低很多，甚至比预估最准的苏皇预计的1.56还要低0.04美元。
苏皇预计，美元/日圆一个月后跌到90，三个月和一年后逐渐回升到94和100日圆。周三美元/日圆报约93.41。(完)
(编译 艾茂林; 审校 白云)
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