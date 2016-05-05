调查：新兴亚币未来一年料小跌 人民币可能稳步贬值

路透班加罗尔5月4日 - 根据路透对策略师的调查，亚洲主要货币的前景仍相当稳定，尽管日圆飙升且预估依赖于美国政策预期。

中国人民币兑美元未来一年预计将小幅下跌，印度卢比和韩元也料小幅下滑，策略师的看法自年初以来没有太大变化。

但每个币种的具体走势更多取决于美国联邦储备委员会(美联储/FED)下次升息时间，而非国内货币政策走向。外界目前预期美联储6月再度升息。

过去几个月人民币CNY=承受的压力减轻，因预计美联储今年可能会更加循序渐进地升息，而且中国央行持续打击金融市场投机活动。

“虽然中国经济近来似乎已经企稳，但对更长期结构性问题的担忧并没有消失，”星展银行(DBS)外汇策略师Philip Wee表示。

“中国不仅仅需要维持人民币汇率稳定，而且需要让人民币在岸与离岸汇率之差保持在较窄水平。”

在4月28日至5月4日对逾50名外汇策略师的调查中，策略师普遍预计人民币兑美元CNY=到5月末将可能在6.50，接近周三时的6.497，到10月末稳步下跌至6.65，到2017年4月末跌至6.72。

虽然12个月后的预估汇率较目前水平仍下跌约3%，但分析师已经连续三个月维持该观点不变，暗示他们基本上认为人民币更可能稳步贬值而不会急剧下跌。

最悲观的预期是人民币兑美元一年后贬至7.60，与上个月调查类似。

中国央行料在今年进一步放宽政策以提振经济增长，而这可能拖累人民币下跌。

不过，美元走势将是关键。

尽管路透调查的大部分分析师仍预期美联储会在6月升息，但他们的信心似乎正在减退。美国经济是否从第一季的大幅放缓中反弹，将至关重要。

然而，长期观点是美元将在未来一年温和上扬，尤其是在其他央行几乎都放宽政策的情况下。

印度卢比兑美元六个月后料下跌至68.00，然后到明年4月底之前预计都将持稳。

韩元兑美元一年后预计跌至1,190，较周三时的1,154贬值3%，与上个月调查时的预估相仿。(完)