数据观测：5月中国新增人民币贷款规模预计反弹 M2增速微升

《路透早报》--1月23日
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”
--调查结果:
5月指标 中值 区间 上月（季） 上年同期 参与预测机构数
广义货币供应量(M2)同比% 10.5 9.9-11.6 10.1 13.4 20
新增人民币贷款(亿元) 9,000 7,000-10,350 7,079 8,708 19
人民币贷款余额同比% 13.9 13.9-14.1 14.1 13.9 5
外汇储备（为季度数据）（亿美元） ~ ~ ~ ~ ~
--数据要点:
路透调查的19家机构预测中值显示，中国5月新增人民币贷款预计为9,000亿元人民币，较上月多增近两千亿；此前央行降准等宽货币政策，以及地方平台新规定从供求两方面为银行信贷扩张创造了基础。
路透调查的20家机构预测中值显示，5月M2的同比增速10.5%，较上月小幅上升，但仍处于低位。市场普遍认为，新增人民币贷款回升等带动M2小幅增长，但受制于去年同期的高基数M2仍在较低水平。
瑞银报告认为，央行在4月末大幅降准100个基点将从供给端支撑银行扩大信贷投放，且基建项目审批加快、地方平台融资松绑也会支撑信贷需求；估计5月新增人民币贷款规模反弹，并在一定程度上抵消影子银行信贷和企业债券发行的低迷。
招商证券指出，国办发“40号文”要求银行保障地方融资平台在建项目后续贷款，以及过去数月基建项目的资金到位、表外需求转向表内支撑了中长期贷款规模较为稳定；随着稳增长压力的加大，新增贷款的规模仍然有望较上月小幅增加。
招商证券报告预计，随着信贷的增加和跨境资金流动形势的改善，M2增速将小幅回升。而中金报告认为，M2同比增速受去年同期高基数效应影响，持平于上月水平。
中国央行此前公布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。
中国财政部、央行及银监会联合发文称，要妥善处理地方融资平台公司在建项目后续融资问题，对符合条件的在建项目增量融资需求，优先采取政府和社会资本合作(PPP)模式。
中国央行周二表示，截至5月末，其货币政策工具--抵押补充贷款（PSL）余额为6,459亿元人民币，当前该工具利率3.10%；今年前五个月共提供PSL资金2,628亿元,并分别于2014年9月、11月，2015年3月、5月经四次将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%。
第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，逾五成受访机构认为中国6月将下调大型存款机构法定存款准备金率；近八成机构预期中国一年期存款基准利率6月将维持不变。
以下为本次路透调查结果:
机构名称 新增贷款 M2(同比%) 人民币贷款余额
(亿元人民币) (同比%)
光大证券 9,000 11.6 ~
齐鲁证券 8,500 10.5 ~
法兴银行 8,500 10.0 ~
交银国际 8,500 10.5 ~
国泰君安 9,000 10.5 ~
中信证券 10,000 10.5 ~
交通银行 9,100 11.3 14.1
瑞银 9,800 10.3 13.9
渣打银行 10,350 11.1 ~
西南证券 7,780 9.9 13.9
中信建投 7,500 10.7 ~
招商证券 9,000 10.6 ~
兴业证券 9,000 10.5 ~
High Frequency ~ 9.9 ~
凯投宏观 9,000 10.2 ~
上海证券 7,000 10.4 14.1
ING金融市场 9,900 10.0 ~
国盛证券 7,200 10.5 13.9
瑞信 9,000 10.6 ~
中金 10,000 10.1 ~
(完)
(发稿 李贺; 审校 黄凯)
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