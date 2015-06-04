数据观测：5月中国新增人民币贷款规模预计反弹 M2增速微升

资料图片：安徽合肥一家银行的职员在清点人民币现钞。 REUTERS/Stringer

--调查结果:

5月指标 中值 区间 上月（季） 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比% 10.5 9.9-11.6 10.1 13.4 20

新增人民币贷款(亿元) 9,000 7,000-10,350 7,079 8,708 19

人民币贷款余额同比% 13.9 13.9-14.1 14.1 13.9 5

外汇储备（为季度数据）（亿美元） ~ ~ ~ ~ ~

--数据要点:

路透调查的19家机构预测中值显示，中国5月新增人民币贷款预计为9,000亿元人民币，较上月多增近两千亿；此前央行降准等宽货币政策，以及地方平台新规定从供求两方面为银行信贷扩张创造了基础。

路透调查的20家机构预测中值显示，5月M2的同比增速10.5%，较上月小幅上升，但仍处于低位。市场普遍认为，新增人民币贷款回升等带动M2小幅增长，但受制于去年同期的高基数M2仍在较低水平。

瑞银报告认为，央行在4月末大幅降准100个基点将从供给端支撑银行扩大信贷投放，且基建项目审批加快、地方平台融资松绑也会支撑信贷需求；估计5月新增人民币贷款规模反弹，并在一定程度上抵消影子银行信贷和企业债券发行的低迷。

招商证券指出，国办发“40号文”要求银行保障地方融资平台在建项目后续贷款，以及过去数月基建项目的资金到位、表外需求转向表内支撑了中长期贷款规模较为稳定；随着稳增长压力的加大，新增贷款的规模仍然有望较上月小幅增加。

招商证券报告预计，随着信贷的增加和跨境资金流动形势的改善，M2增速将小幅回升。而中金报告认为，M2同比增速受去年同期高基数效应影响，持平于上月水平。

中国央行此前公布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。

中国财政部、央行及银监会联合发文称，要妥善处理地方融资平台公司在建项目后续融资问题，对符合条件的在建项目增量融资需求，优先采取政府和社会资本合作(PPP)模式。

中国央行周二表示，截至5月末，其货币政策工具--抵押补充贷款（PSL）余额为6,459亿元人民币，当前该工具利率3.10%；今年前五个月共提供PSL资金2,628亿元,并分别于2014年9月、11月，2015年3月、5月经四次将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%。

第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，逾五成受访机构认为中国6月将下调大型存款机构法定存款准备金率；近八成机构预期中国一年期存款基准利率6月将维持不变。

以下为本次路透调查结果:

机构名称 新增贷款 M2(同比%) 人民币贷款余额

(亿元人民币) (同比%)

光大证券 9,000 11.6 ~

齐鲁证券 8,500 10.5 ~

法兴银行 8,500 10.0 ~

交银国际 8,500 10.5 ~

国泰君安 9,000 10.5 ~

中信证券 10,000 10.5 ~

交通银行 9,100 11.3 14.1

瑞银 9,800 10.3 13.9

渣打银行 10,350 11.1 ~

西南证券 7,780 9.9 13.9

中信建投 7,500 10.7 ~

招商证券 9,000 10.6 ~

兴业证券 9,000 10.5 ~

High Frequency ~ 9.9 ~

凯投宏观 9,000 10.2 ~

上海证券 7,000 10.4 14.1

ING金融市场 9,900 10.0 ~

国盛证券 7,200 10.5 13.9

瑞信 9,000 10.6 ~

中金 10,000 10.1 ~

(完)

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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