调查：人民币空头持仓规模升至逾两年来高位

路透首尔/新加坡6月22日电---路透一项对汇市分析师的调查显示,对於人民币汇率的空头押注升至逾两年来最高,而印尼卢比的空头持仓规模亦为2008年全球金融危机以来所未见.

据路透对11位汇市分析师的调查,过去两周人民币的空头仓位增长了逾两倍,达到2010年4月调查开始涵盖人民币以来的最大.

欧债危机的背景下,作为全球第二大经济体的中国经济增长大幅放缓,全球经济增长乏力,这令人民币承受压力.

据调查,印尼卢比空头仓位亦进一步升至2008年11月来最高.

汤森路透数据显示,印尼卢比是今年表现第二差的新兴亚洲货币,兑美元跌幅达4.2%.表现最差的是印度卢比,兑美元大跌7.0%左右.

交易员说,印尼卢比仍然疲弱,因国内美元流动性紧张,尽管央行出手干预.

最新调查显示,外汇市场人士已转而看多部分新兴亚币,比如新加坡坡元和韩国韩元.

坡元在亚洲市场因其避险功能而吸引到部分资金流入,同时韩元受益於外国央行对韩国公债的买需.

该调查聚焦于分析师对九种新兴亚币当前市场仓位状况的看法,包括人民币、韩元、新加坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币(林吉特)和泰铢.

调查估值介於负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.

数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位. (完)

--编译 王洋/侯向明;审校 隋芬/艾茂林

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