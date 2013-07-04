调查：人民币兑美元下半年或步入窄幅盘整

图为百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

* 人民币兑美元汇率下半年料陷入盘整

* 市场对中长期汇率升贬值预期分歧加大

* 总体仍看多人民币，显示市场信心依然较强

作者 李然

路透北京7月4日 - 在中国外管局5月份出台20号文并逐步实施后，人民币兑美元汇率的市场预期已出现明显分化。最新路透调查显示，自去年7月开始的一波人民币升值势头似已如强弩之末，今年下半年料陷入窄幅盘整。但对于今年四季度末到明年年中时点的汇率看法分歧较为严重，总体上看多人民币者仍然偏多。

37位受访分析师的预测中值显示，人民币兑美元近一波高见6.121元的升势料告一段落，今年下半年内可能在短暂回落后陷入6.15-6.1元区间振荡盘整，但明年起将脱离振荡区间继续升值，一年后或触及6.05元历史新高。

但从预测区间来看，今年底的人民币即期预测区间在6.00-6.28元，较当前分别升值2.2%、贬值2.4%；一年后即期预测区间5.85元-6.3元，较当前分别升值4.8%、贬值2.7%，凸显市场对于下半年乃至明年国内外政策风险评估不一，但总体仍对人民币持有信心。

短期来看，市场人士认为人民币当前缺乏继续走强的支撑，未来半年不具备继续走升并突破前期高位的基础。这些利空人民币汇率的因素包括20号文实施后对于银行持有综合头寸的要求削弱了美元抛盘的力量、打击虚假贸易后进出口数据大幅回落，国际市场中美元大幅走强、资本从新兴市场回流美国，7月份中美战略对话的政治压力等。

但与此同时，市场人士又表示，这些因素可能很难支持人民币升值出现反转、并出现持续贬值，更大的可能性是陷入一段时间的窄幅振荡。

“人民币该不该升值和会不会升值是两个截然不同的问题，人民币汇率是由政策主导而非市场主导，目前没有证据表明升值已经结束，转为看跌人民币面临相当大的政策风险。”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮认为。

他分析说，中国经济的放缓实际上已经持续了相当长的时间，期间人民币仍经历了4、5月间的迅猛升值，说明经济因素并不是人民币汇率的决定性因素，至少在出现更严重的经济放缓前，管理层可能不会因经济的有序放缓而让人民币出现反转。

华南一股份行外汇交易员也分析说，在6月末银行间市场人民币流动性出现短期紧张后，短期内人民币理财产品收益率还将保持高位，而美国还没有更明确的退出QE举措，人民币仍然会受到国际资金的追捧，“短期内升破6.1当然市场还不敢想，但迅速贬值的可能性非常之小。”

周三收盘人民币兑美元收于6.1308元，今年以来已累计升值1.62%。6月以来即期价格不再紧贴每日波幅上限，而是围绕6.14元窄幅波动，交易员也反应目前市场的升值预期不再强烈，即期更多受市场供需面影响。

**分歧加大但信心不改**

对于中长期汇率的看法市场存在严重分歧，产生这些分歧的原因主要来源于对下半年国内外经济形势的判断，和一系列政策风险的评估有所不同。

国内来看，中国新一届政府下半年有可能出台更多经济结构调整措施，有可能容忍更低的经济增速。外管局20号文实施后外贸数据大幅回落，6月末人民币资金面紧张的“黑天鹅事件”加剧了市场对国内金融行业风险的担忧。此外，汇改、资本项目开放等政策推出的时点、内容，都有可能左右汇率走势。

国外方面，从本次路透调查结果来看，市场对于美联储于四季度逐步削减债券购买力度已经取得共识，但具体的时点、方式和力度的预测还存在差异。

招商证券宏观分析主管谢亚轩认为，市场对于下半年不确定因素的看法虽然分歧更为明显，但从调查中值来看，显然更多人倾向认为人民币还会小幅升值，这可以理解为一种适应性预期，“因为到现在大家都还没有见过人民币持续性的贬值。”

他强调说，更为重要的是决策层应该对这种预期感到高兴，这说明市场预期相对稳定，对于人民币还是抱有信心的。

对于政策风险下的国际资本流动形势，谢亚轩认为，市场不要觉得美国减少购债对于人民币汇率就一定是持续负面的影响，“最明显的反证就是过去几年美国一直宽松，国际资本也并没有一直流入。退出QE不意味着资本就是单向的、就全是流出的。”（完）

(审校 林高丽)

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