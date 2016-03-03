调查：未来一年人民币兑美元或下跌约3.5% 但不会大幅贬值

焦点：美商务部长被提名人罗斯称中国是“贸易保护最严重的”国家
路透华盛顿1月18日 - 美国商务部长被提名人罗斯(Wilbur Ross)周三在参议院尖锐批评中国的贸易行为，表示将寻找新的方法来对付他们。
路透3月3日 - 路透调查显示，人民币兑美元未来一年料贬值约3.5%，分析师还预计，未来几个月中国央行不太可能让人民币大幅贬值。
目前市场预计美联储今年加息步伐或许将是更为渐近，再加上中国央行继续压制投机活动，人民币的贬值压力近期有所缓解。
“中国面临的一个有利之处是美元升值已受到限制，所以在这种环境下，人民币贬值的压力减轻了，”St. George Bank分析师Janu Chan说。
“如果中国让人民币贬值，但只是多次小幅贬值，那么这将会鼓舞资本外流。如果他们一次性大幅贬值，那么他们就必须担心企业的美元债务价值升高，及可能发生违约。”
中国在六个月内两度引发全球市场动荡，一次是去年8月突然让人民币一次性贬值，然后是2016年年初放手让人民币大幅走贬。
虽然中国官员重申，认为人民币没有进一步大幅贬值的理由，但多数分析师及交易员预期，随着中国经济降温，人民币将持续承压。
尽管中国央行近来调高人民币中间价，但一些外汇分析师担心中国维持稳定汇率政策可能突然改变，他们只小幅调降人民币汇率预测。
他们预计，到3月底人民币兑美元将在6.60左右，较周四的6.54下跌近1%，到8月底将稳步降至6.70,2017年2月底降至6.78。
尽管对未来12个月的预估值不像上月调查的6.80那么疲弱，但也比当前水平下降逾3%，表明多数分析师仍看空人民币。6.80的预估值将是纪录低位。
最悲观的预期是一年后人民币兑美元将降至7.60。
**预计不会有更多贬值**
去年8月以来的两次贬值已导致资金大规模流出中国，迫使中国央行干预汇市提振人民币汇率。
尽管为稳定人民币汇率实施了一定程度的资本管制，但中国政府在过去六个月内仍消耗掉超过4,200亿美元的外汇储备。
不过回覆额外问题的38位策略师中仍有30位称，中国央行年中之前不太可能让人民币大幅贬值，与上月调查结果类似。
但北京当局在改变政策时倾向让市场及投资人感到出乎意料之外，多数分析师预测人民币汇率走势准确度向来不高。
“虽然我们见到中国央行进一步支撑人民币的可能性最高，但北京汇率政策若大幅转向，应该也不令人感到意外。过去三季里，我们已经两度见到这样的情形，”NORD/LB的Frederik Kunze表示。
不过人民币人气改善，通常预示着其他亚洲货币的走向；亚洲国家与中国这个全球第二大经济体的经贸往来密切。
中国人民银行副行长易纲上月稍晚表示，中国人行旨在维持人民币兑一篮子货币相对稳定，尽管人民币兑美元波动可能加剧。
路透调查显示，韩元兑美元未来12个月料下跌约3%至1,250韩元左右；周四报1,213。
韩元周四升至两周最高水准，因全球油价上涨激励投资者寻求高风险资产。(完)
(编译/审校 王洋/蔡美珍/刘秀红/张明钧/于春红/张荻/王丽鑫)
路透华盛顿1月18日 - 美国商务部长被提名人罗斯(Wilbur Ross)周三在参议院尖锐批评中国的贸易行为，表示将寻找新的方法来对付他们。
美联储主席叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦表示。她还称，她和其他联储官员预计，至2019年美联储每年都会升息几次，令联邦基金利率接近3%的长期可持续利率水准。
路透华盛顿1月18日 - 特朗普当选后将有好日子过？这个憧憬最初带给商界游说人士和企业高管的乐观情绪正在逐渐消退，取而代之是一种不确定感。因为特朗普在医疗、税收和贸易政策方面释放出不一致的讯息，有时甚至让人困惑。