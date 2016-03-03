调查：未来一年人民币兑美元或下跌约3.5% 但不会大幅贬值

图中为百元面额人民币与美元纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透3月3日 - 路透调查显示，人民币兑美元未来一年料贬值约3.5%，分析师还预计，未来几个月中国央行不太可能让人民币大幅贬值。

目前市场预计美联储今年加息步伐或许将是更为渐近，再加上中国央行继续压制投机活动，人民币的贬值压力近期有所缓解。

“中国面临的一个有利之处是美元升值已受到限制，所以在这种环境下，人民币贬值的压力减轻了，”St. George Bank分析师Janu Chan说。

“如果中国让人民币贬值，但只是多次小幅贬值，那么这将会鼓舞资本外流。如果他们一次性大幅贬值，那么他们就必须担心企业的美元债务价值升高，及可能发生违约。”

中国在六个月内两度引发全球市场动荡，一次是去年8月突然让人民币一次性贬值，然后是2016年年初放手让人民币大幅走贬。

虽然中国官员重申，认为人民币没有进一步大幅贬值的理由，但多数分析师及交易员预期，随着中国经济降温，人民币将持续承压。

尽管中国央行近来调高人民币中间价，但一些外汇分析师担心中国维持稳定汇率政策可能突然改变，他们只小幅调降人民币汇率预测。

他们预计，到3月底人民币兑美元将在6.60左右，较周四的6.54下跌近1%，到8月底将稳步降至6.70,2017年2月底降至6.78。

尽管对未来12个月的预估值不像上月调查的6.80那么疲弱，但也比当前水平下降逾3%，表明多数分析师仍看空人民币。6.80的预估值将是纪录低位。

最悲观的预期是一年后人民币兑美元将降至7.60。

**预计不会有更多贬值**

去年8月以来的两次贬值已导致资金大规模流出中国，迫使中国央行干预汇市提振人民币汇率。

尽管为稳定人民币汇率实施了一定程度的资本管制，但中国政府在过去六个月内仍消耗掉超过4,200亿美元的外汇储备。

不过回覆额外问题的38位策略师中仍有30位称，中国央行年中之前不太可能让人民币大幅贬值，与上月调查结果类似。

但北京当局在改变政策时倾向让市场及投资人感到出乎意料之外，多数分析师预测人民币汇率走势准确度向来不高。

“虽然我们见到中国央行进一步支撑人民币的可能性最高，但北京汇率政策若大幅转向，应该也不令人感到意外。过去三季里，我们已经两度见到这样的情形，”NORD/LB的Frederik Kunze表示。

不过人民币人气改善，通常预示着其他亚洲货币的走向；亚洲国家与中国这个全球第二大经济体的经贸往来密切。

中国人民银行副行长易纲上月稍晚表示，中国人行旨在维持人民币兑一篮子货币相对稳定，尽管人民币兑美元波动可能加剧。

路透调查显示，韩元兑美元未来12个月料下跌约3%至1,250韩元左右；周四报1,213。

韩元周四升至两周最高水准，因全球油价上涨激励投资者寻求高风险资产。(完)