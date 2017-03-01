调查：俄罗斯经济2017年有望复苏 结束连续两年萎缩局面

韩国SK海力士称将分拆晶圆代工业务
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透莫斯科2月28日 - 周二公布的一项路透调查显示，俄罗斯经济今年有望恢复增长，受消费者需求及投资回升提振，同时预计通胀维持低位且卢布持稳。
这项针对17位分析师及经济学家的调查显示，俄罗斯2017年国内生产总值(GDP)料增长1.2%，预期增幅从0.6%到2.5%不等。
这将是俄罗斯经济久违的复苏。此前受到低油价及西方制裁拖累，该国经济连续两年萎缩。
调查显示，俄罗斯经通胀因素调整后实质薪资上涨2%，料将提振消费者需求。这将推动2017年的零售销售增长1.1%，2016年为下滑5.2%。消费者需求为俄罗斯关键经济驱动力。
调查还显示，作为第二大经济驱动力的资本投资在2017年料增长2.2%。
鉴于俄罗斯央行料只会逐渐降息，未来数月的贷款成本不太可能变得低廉。预计第二季指标利率为9.5%，年底时为8.5%。当前指标利率为10%。
相对收紧的货币政策应有助于通胀率到2017年底触及苏联解体后新低4.3%。但这仍高于央行4%的目标水准。
这种货币政策应该也会给俄罗斯卢布带来支撑。(完)
(编译 刘秀红；审校 郑茵)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
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