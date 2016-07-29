调查：俄罗斯经济成长和通胀前景料黯淡 油价下跌带来压力

路透莫斯科7月28日 - 路透调查周四显示，分析师愈发不看好今年俄罗斯经济增长和通胀前景，凸显油价重启跌势正在阻碍俄罗斯经济复苏。

受访12位分析师预计，俄罗斯今年国内生产总值(GDP)将萎缩0.7%，比上月调查中预估的萎缩0.6%略加悲观。

分析师对通胀前景的看法也越发暗淡。他们目前预计今年底时通胀率为7.2%，上月预估为6.5%，比6月7.5%的通胀率仅略微下降。

俄罗斯经济自去年开始逐步改善，当时经济萎缩3.7%，通胀率急升至两位数。

但俄罗斯主要出口产品--石油的价格重现跌势，令复苏前景笼罩阴云。6月油价升穿每桶50美元后，国际指标布兰特原油价格7月跌向每桶43美元，因油市供应过剩的疑虑再现。

这导致卢布贬值，从而加剧通胀风险，促使央行暂不降息。

受访者预计，三个月后卢布兑美元报67.75卢布，12个月后来到65.81卢布。上月调查结果分别为65和64卢布。

俄罗斯央行料将对降息愈发谨慎。调查预计，该央行年底前将两次降息各50个基点，上月调查时预计降息150个基点。

俄罗斯央行周五的会议料将维持利率不变，与上月调查结果及周一的另一项路透调查一致。(完)