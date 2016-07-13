调查：俄罗斯股市2016年底料收在当前水准附近 油价攸关股价走势

路透莫斯科7月12日 - 路透调查显示，俄罗斯股市今年底料收在当前水准附近，因油价趋稳，且之前饱受制裁打击的经济开始缓步自深度萎缩中改善。

俄罗斯的资产价格经过去两年重挫后已大幅压低。分析师表示，即便俄罗斯股市被视为风险相对较高的证券，但英国公投退出欧盟不太可能给俄股带来太大卖压。

“本季投资人将设法削减高风险资产的多头部位，买进较多发达市场政府公债。”Alfa Bank分析师Geldy Soyunov称。

“但到今年底前俄罗斯指标RTS指数将复苏...对英退导致全球经济放缓的担忧将有所缓解。”Soyunov预测RTS指数今年底约收在950点。

受油价从多年低点反弹及卢布走升的助益，美元计价的RTS指数.IRTS今年以来累计已涨24%。

过去两周查访11名分析师的调查中值预估，RTS指数2016年底将收在950点。

相比4月的调查，许多分析师并未改变对RTS指数的预测；4月调查时分析师亦预估该指数年底约在950点。

此次调查对年底指数预估值在850点到1,050点不等。油气业者占大盘指数约50%权重，使能源价格成为攸关俄股发展的因素之一。(完)