调查：俄罗斯经济明年料仅增长2.0%

路透莫斯科12月24日 -俄罗斯经济2013年的成长幅度如今预测不到年初预期的一半，且2014年料只会微幅改善，受累于投资疲弱及消费者需求下滑。

路透调查15位分析师的结果显示，今年国内生产总值(GDP)料只增长1.4%，去年12月时分析师预估为扩张3.2%。

分析师对明年经济的看法比政府还要悲观，认为只成长2.0%，经济部的预估为成长2.5%。

俄罗斯经济今年大幅减速，反映了严重的结构性问题。分析师和政府官员表示，该问题削弱了其长期成长潜力。

通胀仍高于目标，明年初仍将是个问题，使得俄罗斯央行在第二季之前都不太可能降息来刺激经济。

分析师预期今年通胀率为6.4%，明年将放缓至5.2%。央行原本预测今年通胀率低于6%，但食品价格意外上涨，造成通胀率超出目标。

因此，受访分析师认为，第二季才有可能降息。甫于一个月前，分析师原本预期会在第一季降息。

分析师并预估卢布将贬值，目前汇价在近四年低位交投。明年底时，卢布兑美元料为34.20，周二时报32.64。(完)

(编译 戴素萍 审校 张若琪)

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