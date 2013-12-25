调查：俄罗斯经济明年料仅增长2.0%

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透莫斯科12月24日 -俄罗斯经济2013年的成长幅度如今预测不到年初预期的一半，且2014年料只会微幅改善，受累于投资疲弱及消费者需求下滑。
路透调查15位分析师的结果显示，今年国内生产总值(GDP)料只增长1.4%，去年12月时分析师预估为扩张3.2%。
分析师对明年经济的看法比政府还要悲观，认为只成长2.0%，经济部的预估为成长2.5%。
俄罗斯经济今年大幅减速，反映了严重的结构性问题。分析师和政府官员表示，该问题削弱了其长期成长潜力。
通胀仍高于目标，明年初仍将是个问题，使得俄罗斯央行在第二季之前都不太可能降息来刺激经济。
分析师预期今年通胀率为6.4%，明年将放缓至5.2%。央行原本预测今年通胀率低于6%，但食品价格意外上涨，造成通胀率超出目标。
因此，受访分析师认为，第二季才有可能降息。甫于一个月前，分析师原本预期会在第一季降息。
分析师并预估卢布将贬值，目前汇价在近四年低位交投。明年底时，卢布兑美元料为34.20，周二时报32.64。(完)
(编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。