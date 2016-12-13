调查：俄罗斯央行周五料维持利率不变 2017年第一季可能降息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透莫斯科12月12日 - 路透调查显示，分析师预计俄罗斯央行2017年第一季将考虑降息，但周五举行的今年最后一次会议料维持利率不变。
23位接受路透访查的分析师中，16位预计俄罗斯央行明年第一季将把利率从当前的10%下调。
但分析师表示，俄罗斯央行可能会在更长时间内按兵不动，当通胀风险减弱后，在第二季降息。
“声明的语气和围绕下次动作时间的措辞可能与10月会议后的声明基本类似，”凯投宏观(Capital Economics)资深新兴市场分析师William Jackson说。
俄罗斯央行10月会议维持利率不变，之后发布声明称将在明年第一季或第二季考虑降息。
外界将密切关注俄罗斯央行本周利率决定，以寻找货币政策的进一步指引，因与之前不同，此次决定将由俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)宣布。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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