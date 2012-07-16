调查：三星电子料已强化在手机市场的领先地位

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透赫尔辛基7月16日电---根据路透一项调查,韩国三星电子(005930.KS)第二季拉大在全球手机市场领先苹果(AAPL.O)及诺基亚NOK1V.HE的差距,受惠于三星旗舰机款Galaxy S III的强劲需求及强力行销活动.
三星与苹果之间的全球智能型手机龙头拉锯战已持续好几季,但路透调查41位分析师的结果显示,三星5月推出Galaxy S III後,两家公司形成明显差距.
据估计三星第二季已卖出5,000万支智能手机,苹果则估计卖出3,050万支iPhone.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
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