调查：三星电子料已强化在手机市场的领先地位

路透赫尔辛基7月16日电---根据路透一项调查,韩国三星电子(005930.KS)第二季拉大在全球手机市场领先苹果(AAPL.O)及诺基亚NOK1V.HE的差距,受惠于三星旗舰机款Galaxy S III的强劲需求及强力行销活动.

三星与苹果之间的全球智能型手机龙头拉锯战已持续好几季,但路透调查41位分析师的结果显示,三星5月推出Galaxy S III後,两家公司形成明显差距.

据估计三星第二季已卖出5,000万支智能手机,苹果则估计卖出3,050万支iPhone.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。