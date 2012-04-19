民调显示萨科齐连任前景岌岌可危

路透巴黎4月18日电---法国总统大选即将从周日起展开两回合投票.民调显示,总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)正面临社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)的强力挑战,奥朗德的5月6日决选民调支持度甚至领先萨科齐达到两位数.

萨科齐在3月西南部连环枪击事件的处理表现,曾使他在4月22日第一回合投票的民调短暂领先,不过在最近几次民调支持度再度滑落,第二轮决选支持率的落後幅度扩大.

根据八家民调机构在4月12-18日进行的民调结果,萨科齐在第一轮投票的平均支持率为27%,奥朗德为28%.第二轮决选的支持度奥朗德为55%,遥遥领先萨科齐的45%.

4月22日第一轮投票的10位候选者当中,极右翼领袖勒庞、强硬左派Jean-Luc Melenchon及中间派贝湖(Francois Bayrou)民调支持度分别居第三、四、五。

分析师表示,中间派唯一参选人贝湖正在考虑是否在第二轮决选之前加入萨科齐的阵营,还是要坚守敌对立场到底.这将是牵动决选结果的一项关键.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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