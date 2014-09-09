民调显示苏格兰独立的支持和反对阵营势均力敌

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透爱丁堡9月9日 - 周二公布的TNS民调结果显示，距离苏格兰独立公投还有九天之际，支持和反对阵营势均力敌，而支持苏格兰脱离英国独立的比例大幅上升。
受访者中反对苏格兰独立的比例从一个月之前的45%下降至39%；赞成独立的比例虽是略低的38%，但较一个月之前的32%已有大幅上升。
“此项调查显示，选民投票倾向已发生明显变化。”TNS Scotland主管Tom Costley表示。“目前支持和反对阵营势均力敌，双方将全力以赴，充分利用最后几天时间，争取尚未决定投票立场的民众支持。”
支持苏格兰独立的阵营由亚历克斯·萨蒙德(Alex Salmond)的苏格兰民族党(Scottish National Party，SNP)率领，该阵营提出苏格兰从英国独立的主张，使之前被看做是白日梦的想法，在经过300年的大一统时期后成为可能。
英国金融市场周一挫跌，此前民调首次显示苏格兰有可能在下周公投中赞成独立，脱离英国。[nL3S0R948M]
英国星期日泰晤士报的YouGov民调显示，在表态的民众当中，赞同独立的人数占51%，反对独立的人数占49%。
此次公投将于9月18日举行，有超过400万苏格兰人和苏格兰居民有资格参与。
8月27日至9月4日期间针对990人的TNS调查显示，表示肯定参与投票的人数比例大幅上升至84%，其中表示“反对”和“赞成”独立的比例均为41%，上月的比例分别为46%和38%。
先前被认为对独立持谨慎态度的女性，现在显示出强烈的支持态度。年龄小于55岁的选民投赞成票的可能性也不断增加。
TNS调查显示，调查中41%的女性倾向于投“反对”票，倾向于“支持”的有35%。但一个月前两者的比例分别为49%和27%。
尚未决定立场的投票者比例从16%升至18%--暗示约有60万人打算投票，但尚未决定怎么投。(完)
(编译 王颖/郑茵 审校 李婷仪/许娜)
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