调查：新加坡经济的衰退风险加大金管局放松政策的可能

2013年4月12日，图为透过放大镜看到的新加坡元。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡10月20日 - 新加坡面临越来越大的衰退风险，提升了该国在例行政策会议时间之外实施宽松举措的前景，不过当前分析师的共识是，新加坡金管局将按兵不动，寄望经济自我修复。

15位路透访问非分析师中有10位表示，他们的基本预测是金管局在2017年4月举行的下次会议上会按兵不动，类似于上周会议上的决定。

不过在新加坡第三季经济经历大幅萎缩，服务业出现衰退，而制造业遭受全球需求低迷的打击之后，许多分析师都对自身的押注做了对冲。

四位分析师预计金管局将祭出更多刺激措施，一位认为这种情景出现的概率达到50%。在10位预计金管局将维持政策不变的分析师中，四位表示出台进一步刺激措施的机率增加。

更重要的是，15位分析师中有八位预期金管局会在例行政策会议时间之外采取行动，这突显出新加坡增长前景的不确定性。

“我们预期有宽松政策的风险，尤其是如果经济状况进一步恶化的话，”澳新银行驻新加坡分析师Weiwen Ng表示。

澳新银行预期金管局在4月会议上会维持政策不变，有40%的可能性会将汇率区间中点调低1%以放松政策。

金管局通过调整汇率而非利率，来管理货币政策。

“分析师称，金管局最有可能采取的宽松形式是重新调整汇率区间中点。理论上讲，金管局也可能调整汇率区间的宽度和斜率，但增加宽度也可能允许坡元走强，而让坡元持续贬值也可能存在难度，因为投资人可能会彻底卖出。”

**预留操作空间**

尽管经济意外萎缩，金管局上周会议仍维持政策稳定不变，并称有必要在“较长时间”内采取中性政策立场，以“确保中期物价稳定”。

分析师称，金管局给自己预留了调整空间，以便在需要时能快速做出回应。金管局表示将继续密切监控经济发展情况。

“那种表态反映出，决策者正为他们自己留出操作空间，以便在形势恶化时采取行动。”瑞信驻新加坡分析师Michael Wan说道，他预计金管局在例行政策会议时间之外实施宽松举措的可能性为50%。

金管局去年两次放宽政策，2015年1月的那次即是在非预定政策会议期间做出的决定。

但多数分析师认为，金管局可能需要节省弹药以备任何外部冲击，与此同时一些人士预计新加坡可能转向财政刺激手段来支撑成长。新加坡政府预计将在金管局4月政策会议之前，于明年第一季公布2017年度预算。

“如果实施财政举措是很困难的事情，那么货币政策方面的行动将需更加审慎、更具协调性。”澳新银行的Ng表示。（完）