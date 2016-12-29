调查：新加坡第四季GDP料实现增长免于陷入衰退 但前景蒙阴

路透新加坡12月29日 - 新加坡经济第四季料实现增长，避免陷入衰退，但前景蒙阴，因美国即将掌权的特朗普政府给全球贸易带来不确定性。

根据一项路透调查的预估中值，新加坡10-12月国内生产总值(GDP)环比年率料为增长3.7%，受益于11月工厂产出的跳增。

尽管这将较第三季萎缩2.0%的情况大幅改善，但分析师对于新加坡贸易依赖型经济的前景持谨慎态度。

新加坡政府将于当地时间1月3日上午8点(0000GMT)公布第四季GDP初步预估。

“不妨看看目前的全球诸多下行风险。特朗普显然算是一个，以及他可能采取怎样的保护主义措施，”野村经济学家Brian Tan称。

Tan表示，中国经济放缓、英退及欧洲选举也带来风险，而国内方面，劳动力市场亦显现走软迹象。Tan预计2017年新加坡GDP增幅仅为0.7%。

接受路透调查的11名分析师的预估中值显示，第四季GDP同比预计增长0.6%；第三季为增长1.1%。

分析师称，预计将在第一季出炉的政府预算以及未来经济委员会(CFE)的建议，不太可能包含可大幅提振短期经济增长的措施。

“这可能将...给企业一些喘息空间。但不会在很大程度上改变GDP增长的趋势，”华侨银行的债券研究与策略负责人Selena Ling说道。

尽管大多数分析师认为新加坡金融管理局(MAS)4月将保持利率政策不变，但一些分析师预计，鉴于增长前景黯淡，MAS将放松政策。

NatWest Markets的亚洲经济分析师Vaninder Singh在近期的研究报告中称，若第四季年增速低于1%，或加大明年4月放松货币政策的可能性。

“如果得到这样的数字，那将支撑我们对政策区间中点将下调1%的预测，”Singh说道。他指的是坡元名义有效汇率(NEER)政策区间。

这样下调或将使NEER比在现行政策区间下得到更大的走低空间。

金管局10月时维持政策不变。4月曾进行了2015年1月以来的第三次政策宽松。(完)