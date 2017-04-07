调查：南非兰特在今年剩余时间里预计会持稳

欧洲央行称欧元区金融稳定风险受到遏制 但在某些方面有所上升
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行(ECB)周三在例行稳定评估报告中表示，过去六个月欧元区金融稳定风险受到遏制，但仍然严重，而且在某些领域甚至有所上升。
路透约翰内斯堡4月7日 - 周四公布的一项路透调查显示，南非兰特兑美元在2017年剩余的时间里将会相对稳定，因财长戈尔丹被突然解职以及主权评级被调降至“垃圾级”这两个事件已经被消化。
兰特兑美元在12个月后预计从目前的13.7375降至14.00，六个月后预计会走坚至13.5。
此前南非总统祖马突然召回在外的财长戈尔丹并解除其职位，打击兰特在上周下跌了约7%，而且标普也下调了南非的主权信用评级。
分析师表示，相较于2015年祖马解除时任财长内内(Nhlanhla Nene) 并且以一位相对不太知名的人选替代他时，兰特目前要更具韧性。
“大家还记得内内事件，那完全是一个冲击。完全出乎预料，”经济研究局分析师Hugo Pienaar说，“相比之下目前，无论是内阁重组还是评级下调，都不是完全出人意料；某种程度上影响打了折扣。”
不过Pienaar警告，如果其它评级机构也下调南非主权信用评级，那么市场可能会有不同的看法。
穆迪目前给予南非的评级高于垃圾级两个级距，展望为负面，其目前正在对该评级进行重估。惠誉给出的评级仅比垃圾级高出一个级距，展望同样为负面，目前还没有决定下次的重估日期。(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行(ECB)周三在例行稳定评估报告中表示，过去六个月欧元区金融稳定风险受到遏制，但仍然严重，而且在某些领域甚至有所上升。
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