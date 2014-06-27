调查：南非股市今年底前料再上涨4% 兰特走弱有助大盘股

路透约翰内斯堡6月26日 - 路透调查显示，目前至年底南非股市料会上涨4%，因全球流动性依然充裕，且市场对于管理良好的当地蓝筹股前景颇具信心。

过去一周有10位分析师参与了调查，其预计约翰内斯堡Top-40指数.JTOPI今年底将收在47,200点左右，周三时该指数收于45,383点。

“全球经济将会继续改善，投资者希望选择管理良好，且利润率增长的企业。”Vestact执行长Paul Theron说。

过去两年里，南非兰特ZAR=D3走弱，支持了在海外有业务的该国企业。

尽管分析师们认为股指已经估值过高，但仍预计随着全球经济改善，明年6月时股指将触及48,967点。

不过，今年稍晚如果美联储终结刺激计划，南非股市有回落的风险。(完)

(编译 洪曦; 审校 徐文焰)

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