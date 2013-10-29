调查：南欧弱国经济明年有望微幅成长

* 南欧疲弱国家明年经济料成长

* 成长料仍偏弱

* 爱尔兰经济表现优于欧元区国家

路透伦敦10月28日 -路透调查显示，欧元区疲弱的南欧国家在2014年经济可望成长，不过可能无法蓬勃发展，而在缩减预算赤字方面，这些国家仍将进度缓慢。

周一公布调查31位分析师的结果显示，希腊、萄葡牙和西班牙明年的经济全都有望微幅成长，不过将无法抵销过去几年经济下滑的冲击。

这几个国家两位数的高失业率，也无法因此大幅拉低。

在全球金融危机中受创最深的爱尔兰，预料经济表现会比较好。

调查并显示，希腊政府削减预算赤字的进展，要比国际货币基金组织(IMF)在10月全球经济展望中所预期的来得缓慢。

这些测测大致与8月的调查结果类似。以下为各国的摘要。

**希腊**

雅典及其国际金主预计该国经济明年将复苏。之前持续六年的经济衰退令经济规模萎缩四分之一，失业率达到近28%的纪录高位。

2010年以来希腊一直靠欧盟/国际货币基金组织(IMF)的援助维持，而且为了获得贷款，希腊还进行削减支出，并推行改革扭转财政失衡状况，以提升经济竞争力。

调查显示，希腊经济明年将仅成长0.2%。

欧盟/IMF预估显示，希腊今年经济将萎缩4%，2014年温和复苏。这将使2008-2013年整体GDP降幅达到25%，成为该国和平时期最严重的衰退。

鉴于这样的表现，或许唯一正面的消息就是情况会好转。

“经济接近趋稳，”位于雅典的智库IOBE负责人Nikos Vettas表示。

希腊希望，一旦其今年扣除偿债费用后的基本预算取得少量盈余，其欧元区合作伙伴和IMF会提供更多债务减免。

**西班牙**

分析师称，欧元区第四大经济体--西班牙预计在今年萎缩1.4%后，明年应能实现0.6%的经济增长速度。

西班牙央行预计该国在第三季摆脱了历时两年的衰退，微幅增长0.1%；西班牙国家统计局将于周三发布的数据料将予以证实。

不过受访者估计，明年该国失业率难有改善。上周出炉的数据显示，第三季失业率仍高达26.0%，调查结果认为失业率在明年底前不会有很大变化。西班牙失业率仅低于希腊，在欧元区位居第二高。

调查还显示，西班牙预算赤字在本财年应会降至6.5%，2015年度继续降至6.0%，不过仍远高于3%的欧盟目标水准。

**爱尔兰**

爱尔兰将于12月完成850亿欧元抒困计划，目前被视为撙节见效的典范，但由于其他负债累累的欧元区国家存在各自的结构性问题，很难与爱尔兰划等号。

爱尔兰经济在第二季摆脱衰退，2014年料加快成长，政府寄望于个人消费增速能达到2%。政府本月提交了六年来第七份节支预算。

调查结果显示，爱尔兰经济明年料增长1.8%，今年基本持平。

该国政府预计今年预算赤字与国内生产总值(GDP)之比降至7.3%，较2010年的近三分之一有大幅下降，但在欧盟国家中仍然最高。

**葡萄牙**

葡萄牙在依780亿欧元纾困计划条件施行了痛苦的节支措施后，经济于第二季摆脱1970年代以来最严重的衰退。政府预计7-9月经济也可望成长。

然而政府预计2013年全年葡萄牙经济仍料萎缩1.8%，2014年全年才可望成长0.8%。该国的纾困计划将于2014年结束。

但调查显示分析师对明年的看法较没那么乐观，预计仅成长0.3%。

政府已表示明年可能需要预防性信贷额度，做为该国重新回归全面市场融资时的安全网。

“目前来看经济趋势趋稳的成份大些，还称不上复苏。2014年将采取新的减薪和削减养老金计划，可能使消费者在最近一季趋于审慎。”Banco BPI经济分析师Teresa Gil Pinheiro称。

“但如果经济萎缩，应该只有一季，整体应还处于进一步扩张的趋势。”(完)

(编译 戴素萍/李爽/徐文焰/王兴亚/张若琪 审校 张荻/孙茉莉)

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