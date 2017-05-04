调查：英国保守党料获得压倒性胜选 对英镑走势或影响不大

路透伦敦5月3日 - 根据路透调查，有近三分之二的外汇策略师认为英国执政的保守党在6月大选将会赢得压倒性的胜利，并认为该结果对英镑几无影响。

在去年6月英国退欧公投后，英镑兑美元一度挫跌23%，并在10月触及31年低位1.1491美元，如今则贬值约14%，周三稍早时报1.29美元。

过去一周针对逾60位策略师的调查预估中值显示，一个月后(就在大选前)英镑将来到1.27美元，但六个月后将贬至1.24美元，一年后则又回到1.25美元。

该压倒性胜选的预测与民调一致，最新的英镑预测也与4月调查结果差不多。但不确定性升高，12个月的预测区间为1.11-1.39美元。

英镑兑欧元一个月后将来到0.85英镑，六个月和一年后料分别为0.878和0.870。这些预测也和4月调查结果差不多。

由于迄今英国与欧盟的退欧磋商进展情况不明，投资人的焦点或许又回到货币政策上。

回答一个额外问题的52位受访策略师中，有32位预测在6月8日大选时保守党将获压倒性胜选；有18位认为会小赢。只有两位预测工党将小赢，没有人看好工党将大胜或出现无绝对多数的国会。

根据回答额外问题的分析师预估中值，在保守党压倒性胜选消息出炉后，英镑兑美元将应声上涨1.0%，兑欧元则跌1.25%。

最近的三份民调显示，英国反对党工党的支持率上升，但保守党维持遥遥领先。(完)