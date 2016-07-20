全球投资者于四年来首次低配股票--美银美林调查

路透伦敦7月19日 - 美银美林周二公布的调查显示，担心经济增长和英国退欧的全球投资者削减股票配比，四年来首次低配股票，同时将现金配比提高至近15年最高位。

美银美林对基金经理的全球月度调查显示，英国6月23日投票赞同退欧后，欧元区和英国的冒险意愿普遍大幅下降。

公投退欧的结果导致股市市值蒸发，英镑兑美元跌至31年低点，并激起对英国陷入经济衰退的担忧。

国际货币基金组织(IMF)也已调降对未来两年的全球经济增长预估，因英退欧导致“不确定性大幅上升”，这将打击投资和消费者信心。

上月调查中，30%的受访者认为英国退欧是迄今为止全球市场面临的最大“尾部风险”。

不出意料，本月调查中，基金经理们用脚投票，低配英国股票的净占比从23%升至27%。而且调查发现，考虑做空英国股票的投资者比例升至2009年12月以来最高。

美银美林称，欧元区股票配比亦遭到削减，从上月的超配净占比26%变成低配净占比4%，这是欧元区股票三年来首次被低配。

调查显示，全球投资组合中的现金比例目前为5.8%，高于6月时的5.7%，创2001年11月以来最高。

调查还显示，39%的投资者预计未来12个月央行会进行“直升机撒钱”，高于上个月的27%。

一共有195名受访者回复了调查提问，他们共计管理约5,370亿美元资产，调查在7月8-14日进行。(完)