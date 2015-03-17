全球投资人卖出美股 转青睐欧股--美银美林调查

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透伦敦3月17日 - 周二备受关注的调查显示，国际投资者正在卖出美股，因普遍益发认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在2015年中前开始升息。
根据美银美林针对207位、管理了5,650亿美元资产的基金经理人调查，有近四分之一的投资者认为美股被高估了，为2000年5月以来最高比重。
调查发现，有净19%的经理人在投资组合中减码美股，为2008年1月以来最高。
“投资者开始把美联储首次升息时间点提前...投资人预期美联储第二季将升息的比重从28%升至34%，”美银美林表示。
超宽松货币政策将结束的可能性打压了股市的吸引力，因为升息意谓着美国企业的融资成本升高。
美股标准普尔500指数在过去两年上涨超过30%，目前处于纪录高位附近交投。
升息预期也提振美元，美元指数自年初以来已上扬逾10%。
调查结果显示，投资者更青睐欧股，这是由于欧洲央行已经启动自己的货币刺激计划，而且欧洲出口商或将受益于弱势欧元和强势美元。
净63%的受访者称，他们最有可能在未来12个月内超配欧股。这一比例创下2001年首次提出该问题以来的最高。
“欧股受益最多，拜资金流出美股所赐表现大有改善，”美银美林的欧洲投资策略师Manish Kabra表示。
另一方面，新兴市场失去了投资者的青睐：有净57%的受访者称，新兴市场是其最希望低配的地区。
有26%的受访者认为，面临的最大风险是地缘政治形势动荡；此外还有34%的人提到了中国债务违约大增以及新兴市场发生金融危机的风险。
调查显示，有12%的人把股市估值过高和“股市泡沫”视作最大风险，不过投资者总体上仍抱有较高的风险偏好，对避险现金资产的配比降至4.6%。(完)
(编译 戴素萍/徐文焰；审校 张荻)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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