全球投资人卖出美股 转青睐欧股--美银美林调查

路透伦敦3月17日 - 周二备受关注的调查显示，国际投资者正在卖出美股，因普遍益发认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在2015年中前开始升息。

根据美银美林针对207位、管理了5,650亿美元资产的基金经理人调查，有近四分之一的投资者认为美股被高估了，为2000年5月以来最高比重。

调查发现，有净19%的经理人在投资组合中减码美股，为2008年1月以来最高。

“投资者开始把美联储首次升息时间点提前...投资人预期美联储第二季将升息的比重从28%升至34%，”美银美林表示。

超宽松货币政策将结束的可能性打压了股市的吸引力，因为升息意谓着美国企业的融资成本升高。

美股标准普尔500指数在过去两年上涨超过30%，目前处于纪录高位附近交投。

升息预期也提振美元，美元指数自年初以来已上扬逾10%。

调查结果显示，投资者更青睐欧股，这是由于欧洲央行已经启动自己的货币刺激计划，而且欧洲出口商或将受益于弱势欧元和强势美元。

净63%的受访者称，他们最有可能在未来12个月内超配欧股。这一比例创下2001年首次提出该问题以来的最高。

“欧股受益最多，拜资金流出美股所赐表现大有改善，”美银美林的欧洲投资策略师Manish Kabra表示。

另一方面，新兴市场失去了投资者的青睐：有净57%的受访者称，新兴市场是其最希望低配的地区。

有26%的受访者认为，面临的最大风险是地缘政治形势动荡；此外还有34%的人提到了中国债务违约大增以及新兴市场发生金融危机的风险。

调查显示，有12%的人把股市估值过高和“股市泡沫”视作最大风险，不过投资者总体上仍抱有较高的风险偏好，对避险现金资产的配比降至4.6%。(完)

(编译 戴素萍/徐文焰；审校 张荻)

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