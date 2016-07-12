调查：东亚股市前景温和看好 2017年或为表现良好的一年

2016年6月24日，北京一家券商营业部内，一名股民在看手机上的股票信息。 REUTERS/Jason Lee

路透班加罗尔7月12日 - 路透调查显示，今年余下的时间里东亚股市可能将会经历动荡的走势，中国和韩国股市料将在当前的水平上勉强获得单位数的涨幅。

这项针对策略师、分析师和基金经理的调查在6月27日-7月11日之间进行，调查结论是2017年东亚股市看似将会是稍微靓丽的一年，因投资者纷纷转向新兴市场以期获取更好的回报。

今年全球股市开局不利，其中一个原因是人民币贬值，这加重了对于中国经济放缓的担忧。新兴市场此后的表现波动，尽管华尔街股市一路涨到纪录高位。

对于美国收紧政策步伐的担忧，加之6月23日英国公投退欧，近几周来令投资者感到不安，也打压了全球主要股市。

此后英国退欧担忧虽有减轻，但股市策略师们在近期的观点落空后还是调低了预期。总体而言策略师的观点相较于其他群体更为乐观。

调查预测，今年迄今下跌近15%的中国股市沪综指.SSEC将在年底时达到3,050点，从而收复部分上述跌幅。这一预测点位比周一收盘价2,994.92点高出1.8%。

4月的调查中，分析师曾预测12月末时沪综指将升至3,300点。去年末的预测则为3,900点。

**仍在探底过程中**

“中国经济仍在探底过程中，在中国政府尝试改变方向之后重要性增强的新产业，暂时还不能作出很大贡献或迅速复兴，”晋裕集团(Harris Fraser Group)驻香港投资策略师黄耀宗说。

作为全球第二大经济体的中国近几年来经济逐步放缓，中国政府试图重新定位，让经济成长更多依靠消费而非出口。路透综合61家机构预测中值结果显示，中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速预计微降至6.6%，为七年来最弱。

许多工业产能过剩，房地产市场估值过高，消费者通胀且全球贸易流动疲弱都给中国经济投下了阴影，提高了中国政府和央行释放进一步刺激措施的可能性。

“预计中国央行会有一次、也可能两次政策宽松行动，这将在短期内支撑股市，”黄耀宗补充说。

14位对2016年底沪综指收盘作出预估的分析师当中，有半数预测年底收盘料低于目前水准。

中国经济疲弱所引起的不安正在给亚洲许多地区投下阴影。

调查认为，韩国综合股价指数.KS11到2016年底料升至2,000点；略高于周一收盘点位1,988.54。

台湾加权股价指数.TWII周一收报8,786.47，该指数今年迄今上涨约5%，年底料较目前水准跌2%收报8,600点。

但调查中亦有一些亮点。

印度股市指标BSE Sensex指数将会在今年底前进一步上涨5%，因印度经济成长前景稳定以及预期政府将进行更多经济改革。

预计BSE Sensex指数在12月底涨至29,000点，并在明年6月底升至纪录高点30,700点。

中国及韩国股市明年亦预料有更好表现，因发达市场投资回报下滑，投资人转向新兴市场。

“未来几个月风险资产可能会有更多断断续续的跌势，但我们预期这不会阻止新兴股市有良好表现，”凯投宏观(Capital Economics)的分析师David Rees称。

“真要说的话，英国退欧公投看来可能会确保全球货币环境更加宽松，维持更久，”他说道。“这一点，以及估值相对较低，将在未来18个月支持新兴市场股票。”

到2017年年底时，中国股市指标指数料升至3,200点，上涨约7%。韩国综合股价指数同期料上涨约6%，升至2,100点。(完)