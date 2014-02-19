投资者看好发达市场股票 新兴市场进一步边缘化--美银美林

路透香港2月19日 -投行美银美林周三公布的基金经理调查指出，投资者对中国经济可能会硬着陆的担忧日益加剧，令新兴市场股票进一步边缘化；但是对发达地区股市的情绪依然强劲。

该行于2月7-13日调查了222位基金经理，管理的资产规模达5,910亿美元。调查显示，基金经理认为中国经济硬着陆和大宗商品市场崩盘的投资者比例（2月为46%）不断增加，这是全球经济所面临的最大的尾部风险。1月和去年12月，这个数字分别为37%和26%。

56%的受访经理预计全球经济在未来12个月内坚挺，低于上月75%的比例。全球股票分配也有减少。45%的资产分配者表示他们增持股票，低于1月份的55%。平均现金余额占资产组合的4.8%，已达2012年7月以来的最高水准。

但是地区性数据表明投资者顾虑集中在全球新兴市场上，对欧美市场的乐观情绪依然很强。给全球新兴市场分配的资金达到了历史低点，有29%的资产分配经理减持在这个地区的资产分配。同时，有达历史记录的40%全球投资者组表示欧元区是他们在未来12个月中最希望增持的领域。

“占总资产的4.8%的高现金水平为风险资产传递了一个清晰无误‘买入’信号。”美银美林研究部首席投资战略分析师MichaelHartnett说。

“投资者继续坚定看好发达市场和欧洲市场。但是我们必须警惕当前欧洲地区的估值已经完全被欧洲地区的增长前景所消化。”欧洲投资战略分析师John Bilton说。

尽管投资者资产中的现金水平不断增加，基金经理调查显示那些要求企业将他们的现金投在实体经济中的投资者数量创出了历史新高。认为企业投资不足的投资者占比已经攀升至69%，打破了上个月调查时所创造67%的纪录。希望企业增加资本支出（资本支出）与那些希望将现金返还给股东的投资者差距继续保持历史新高。

调查资料并显示，投资者在看到资本支出增加以及刺激经济增长的时候，他们更愿意投入现金。 （完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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