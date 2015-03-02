综述：主要市场屡创新高 全球投资者增加股票押注--路透月度调查

图为美元、欧元、瑞郎和英镑现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦2月27日 - 路透月度资产配置调查结果显示，随着主要股市因货币刺激政策承诺而登上记录高位，全球投资者在2月增加对股票押注。

2015年以来全球已有约20家央行宣布降息，欧洲央行也将在3月展开量化宽松(QE)，投资人预计宽松货币政策将激励成长，且提振企业获利。

低油价以及强劲的美国经济也为企业获利更进一步加分，不过由于股票估值已然高企，投资人也有保持谨慎的理由。

本项路透月度资产调查访问美国、欧洲、日本共47位基金经理人及投资长。结果显示，在全球投资组合中的股票建议投资配比平均增加至50.7%，为去年9月以来最高。前一月调查时的建议配比为49.5%。

股票曝险的增加大多来自于减持另类投资。后者包括大宗商品、私募股权和对冲基金。另类投资平均配比从1月的6.5%降至5.1%。

债券持仓也略减至36.5%，地产投资配比则从1月的1.9%下滑至1.8%。现金持仓从5.6%略增至5.8%。

“相对于现金和固定收益资产而言，我们仍更青睐股票。我们认为，当前环境有利于企业获利和股市：各国央行实行宽松政策、原油价格结构性偏低以及强劲的美国经济，”瑞银环球资产管理的策略师Boris Willems说。

投资者尤其偏好欧元区和日本的股票。

“我们依旧看好风险资产，尤其是股票可能继续受到宽松货币政策的支持，特别是欧元区、日本以及印度和中国等一些新兴国家。”Pioneer Investments资产配置研究部门的全球主管Monica Defend说。

参与调查者提出的不利因素，包括乌克兰东部冲突所导致的地缘政治风险、中国经济放缓程度可能高于预期或不合时宜的利率决定导致经济复苏脱轨。

Psigma Investment Management投资长Tom Becket称，强势美元正在给损及美国企业获利。

此次调查在2月13-25日进行，期间全球股市.MIWD00000PUS上涨近2%，接近去年9月触及的纪录高位。(完)

(编译 李婷仪/洪曦; 审校 李春喜/张涛)

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