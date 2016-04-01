路透调查：多数东亚股市2016年料将表现平平 年底前仍有一番震荡

路透班加罗尔4月1日 - 一项路透调查显示，东亚地区股市在今年剩余时间将有一番剧烈震荡，一些市场料将录得温和涨幅，但投资人仍担心中国前景及美国升息次数。

全球股市2016年年初表现为多年来最差纪录，人民币兑美元1月大贬，引发外界担心中国经济放缓情况远超过原先想法，全球投资人抛售股票。

虽然这些疑虑有所减轻，但股市分析师已开始较为保守看待前景。

调查结果将凸显出愈来愈多人的共同看法：央行对于金融市场的影响力正在消退，若经济没有强劲回升，以往两位数的股市回报率可能早已一去不复返。

中国沪综指.SSEC目前较2015年年底下跌15%，调查预测，沪综指将扳回一些跌幅，年底时升至3,300点。沪综指周四收在3,003.92。

沪综指的最新年底预测水位，较去年12月调查的预估下修约600点，而且仍较去年底下跌7%。

但就算调降后的平均预估也不甚牢靠。15位分析师中有六位预期2016年底指数将收在当前价位下方。

“中国股市下半年将面临较大压力，”Northeast Securities分析师Du Changchun表示。“国内货币政策料将放宽。但若美国联邦储备理事会(FED/美联储)上半年未加息，则下半年升息的风险将开始上升，这将影响资本流动。”

整体而言则是缺乏热情。多位策略师在受访时对于新兴市场的整体趋势并没有太多说法，许多受访者聚焦于今年美联储利率动向。

美联储主席叶伦周二淡化近期升息的可能，称原因在于通胀偏低且存在多重全球风险。路透3月稍早的调查显示，美联储料将在6月底前及年底前各升息一次。

**中国产能过剩疑虑**

中国这个全球第二大经济体近几季逐渐放缓，因政府试图调整体质，将经济从出口导向转为消费导向。

但工业企业产能过剩情形严重、楼市泡沫膨胀、低通胀及全球贸易疲软均阻碍经济成长，促使政府及中国央行放宽政策并提供刺激。

中国央行3月初重启宽松周期以支持经济，外界广泛预期该行将在未来几个月再次行动。

但是，对中国经济低迷的忧虑正给亚洲大部分地区笼罩上阴影。

根据调查，韩股综合股价指数.KS11到2016年底料升至2,000点；该指数周四收盘报1,995.85点。这意味着今年涨幅为2%，还不到三个月前所预估涨幅的一半。

不过，东亚股市也存在一些亮点。

台湾加权股价指数.TWII预计2016年上涨9%，年底时升至9,100点。该指数周四收盘报8,744.83点。

另一项路透调查显示，因国内经济进一步好转，印度股市指标BSE Sensex指数.BSESN将收复今年的失土，到12月底可望自目前水准上涨约10%。(完)