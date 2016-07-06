调查：瑞典和挪威克朗兑欧元未来12个月将走强

路透奥斯陆7月5日 - 一项路透调查周二显示，瑞典和挪威克朗兑欧元将在接下来的12个月中走强，但兑美元将因英国脱欧而在短期内走弱。

在欧洲各国中，瑞典是经济增速最快的一个，第一季度同比增长4.2%，并继续从超宽松的货币政策中获益，分析师称这一趋势目前还将持续。

参与调查的分析师平均预计，接下来的三个月中瑞典克朗兑欧元将上升近2%，12个月后将上涨4.5%至9.00。

2017年挪威经济预计将出现适度复苏，此前因其主要出口产品--原油价格暴跌而遭受经济衰退。

挪威央行3月降息至纪录低点0.5%，并在6月时称可能在今年晚些时候再度调低利率，以促进经济增长并提振通胀预期。

分析师预计，随着挪威经济缓慢复苏，到2017年夏季挪威克朗兑欧元将上涨3%。

挪威和瑞典克朗兑美元在未来三个月中将走弱，跟随欧元全线疲软的趋势，因英国脱欧引发投资者意愿的不确定性。

瑞典和挪威央行都强调需保持其货币弱势，以便使通胀上升并助力经济增长，瑞典央行总裁甚至获得授权在必要时干预市场。

但调查显示，瑞典和挪威克朗兑美元预计在未来一年中都将有所回升。(完)