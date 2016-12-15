调查：瑞士央行料将维持负利率不变 直到2018年

路透苏黎世12月14日 - 路透调查显示，受访分析师认为瑞士央行将维持指标利率在当前的纪录低位不变，一直到2018年。瑞士央行将在周四举行季度货币政策会议。

欧洲央行延长购债计划，造成欧元走弱，相比之下，瑞士央行不太可能舍弃其旨在削弱瑞朗的负利率政策。

德国、法国、荷兰大选可能也会在2017年的汇市掀起波澜，迫使瑞士央行买进外币来削弱避险货币--瑞郎，在英国6月公投退欧及特朗普11月当选美国总统后，瑞士央行都采取同样的阻升动作。

“如果明年欧洲大选方面有更多的不确定性，我会预期瑞士央行将再次积极在汇市出手，”瑞银分析师Alessandro Bee表示。“在瑞士，并不适合冒着升息的风险。”

在欧洲央行上周延长购债计划后，34位接受路透调查的分析师全数预期，瑞士央行周四会议上将维持指标三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)在负1.25%-负0.25%的目标区间不变。

14位分析师中有13位预期，瑞士央行至少到2018年第二季都将维持利率不变。除一位外，其余全都预期，至少到2018年，存款利率将维持在负0.75%。

瑞士信贷分析师Maxime Botteron表示，他并不预期瑞士央行会在欧洲央行之前调升政策利率。而欧洲央行料在2019年之前甚或更晚前将不会升息。

“瑞士经济表现还不错，可以容忍瑞郎走强，”Botteron表示。“但瑞士央行并不想要冒着升息所带来的风险，这可能导致瑞郎更多升值，进而可能损及瑞士经济的复苏。”(完)