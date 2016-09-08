调查：瑞士央行下周料将维持货币政策不变

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透苏黎世9月7日 - 路透调查显示，瑞士央行下周公布最新的货币政策时，料将维持负利率政策不变，并承诺在汇市进行干预。
尽管经济发展有所改善，且负利率的抨击声浪升高，瑞士央行仍将维持2015年1月舍弃瑞郎兑欧元上限1.20以来所采用的工具。
接受路透调查的31位分析师中，除两位外其余均预期瑞士央行在9月15日将维持三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)目标区间在负1.25%至负0.25%不变；此外，除一位分析师外其余均预计，央行将维持活期存款利率在负0.75%不变。
该举措旨在降低瑞郎需求，2016年多数时候瑞郎兑欧元汇价在1.08至1.09瑞郎之间。
分析师表示，尽管英国公投退欧后，瑞士央行干预阻升瑞郎，但瑞郎居高不下对以出口为导向的瑞士经济来说，仍是个头疼问题。
“只消看看过去几个月瑞士经济和瑞郎的发展情况，至少自上次评估以来的状况，就会发现没有调整的必要，”瑞士信贷分析师Maxime Botteron表示。
“成长温和、通胀率仍为负值，汇率方面也没多大的变动。”
Botteron预期瑞士央行至少在2017年底前，都将维持当前政策不变。
分析师并称，尽管饱受退休基金、银行和存款户的抨击，央行亦料将维持其负利率政策不变。(完)
(编译 戴素萍 审校 龚芳)
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