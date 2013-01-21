调查：三星及苹果在全球智能手机市场扩大领先优势

路透赫尔辛基1月18日 - 路透调查受访分析师的预测,三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)上一季在全球智能手机的竞争中领先其他对手,而诺基亚NOK1V.HE等业者料将更加落后.

预计第四季手机整体出货量上升,其中大多数的增长来自三星电子.分析师预估三星智能手机出货量料为6,100万部,较上年同期大增71%.

有些人谨慎认为三星的成长动能在未来数季可能因市场饱和而减缓,但分析师称其增速仍将超越苹果,因iPhone 5的销售形势似乎略逊于最初预期.

本次路透调查显示,苹果本季度料将出货4,600万部iPhone,较上年同期增加25%.

调查显示,分析师预估今年全年出货量料增加至1.67亿部,高于2012年的1.34亿部.三星的2013年手机出货量料将成长至2.83亿部,2012年时为2.10亿部.

诺基亚将重振的希望寄托在Lumia智能手机,但分析师认为该公司所占市场份额已经进一步缩小.

分析师预计,诺基亚第四季手机出货量料下降15%至8,000万部,而包括Lumia在内的智能手机出货量则大减65%至700万部.

另一家力图东山再起的是黑莓机制造商RIM,分析师预估其第四季出货量料减少30%至700万部.

RIM本月稍晚时将推出BlackBerry 10智能手机.不过路透调查分析师仍预估其2013年全年销售将跌至约3,000万部,2012年尚有3,300万部.(完)

(编译 李婷仪; 审校 田建华)

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