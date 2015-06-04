数据观测：5月中国进出口料续负增长但降幅收窄 贸易顺差仍高企

《路透早报》--1月23日
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”
调查结果:
指标 5月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构
数
出口(%) -5.0 -11.6~6.0 -6.4 7.0 21
进口(%) -10.7 -16.0~0.0 -16.2 -1.6 21
贸易顺差(亿美元) 449.5 345.0~589.0 341.34 359.2 16
--数据要点：
路透综合约20家机构预测中值结果显示，中国5月出口将维持疲弱但同比降幅料略收窄，因外需未有显着改善；5月进口同比降幅亦有望缩小，主受进口价格上涨推动，但内需疲弱下进口量难以大增；当月贸易顺差预计仍将高企。
预测中值结果显示，21家机构中约71%认为5月出口增速将比上月改善，仅3家认为同比增速会恢复正增长；21家机构一致认为5月进口降幅将有所收窄，且贸易顺差将续增。
交通银行认为外贸将延续低迷，外需未显着改善，BDI、出口运价指数、外贸先导指数都下降，出口增速或延续-2%的增长；进口方面，目前大宗商品价格止跌回升没有传导到主要进口商品，内需较弱进口量难以大增，进口增速将达到-10%。
招商证券宏观组报告亦预计5月出口同比仍将维持负增长态势，因主要贸易伙伴制造业PMI数据显示中国出口形势不甚乐观。
“5月中国汇丰PMI新出口订单大幅下滑至46.8，美国、欧元区PMI均较4月有所下滑，唯有日本有所反弹，显示我国出口形势不甚乐观。”报告称。
进口方面，招商证券指出，从CRB大宗商品指数来看，5月商品价格各有涨跌，国内螺纹钢价格创年内新低，但5月汇丰PMI初值的新订单分项上升至49.3，预示着内需或略有改善。
中金公司预计5月份出口增速将维持弱势，大宗商品出口国的需求放缓可能继续成为拖累中国出口增速的重要因素；进口同比增速预计回升至-14%，主要受进口价格上涨推动。
“5月份PMI指数出口订单表现疲弱，加上工作日效应的负面影响，出口增速预计将维持弱势。由于油价的大幅下跌开始于去年3季度，大宗商品出口国的需求放缓可能继续成为拖累中国出口增速的重要因素，对年同比的拖累可能持续到今年3季度。”中金报告称。
中国商务部5月中旬表示，当前外贸形势非常严峻，为应对汇率波动对外贸企业的影响，商务部鼓励金融机构开发更多汇率避险产品。
以下为本次路透调查结果：
机构 出口（同比%） 进口（同比%） 贸易顺差（亿美元）
光大证券 5.0 0 460.0
齐鲁证券 -4.8 -12.1 ~
法兴银行 -4.0 -11 457.0
交银国际 -2.0 -9 460.0
国泰君安证券 -9.0 -9 ~
中信证券 -11.6 -16 391.0
交通银行 -2.0 -10 480.0
瑞银集团 1.3 -10 547
渣打银行 -8.5 -15 435.0
西南证券 -0.8 -15.4 589.0
德国中央合作银行 -7.1 -10.7 394.0
中信建投 -7.1 -10.4 ~
招商证券 -5.4 -5.6 395
兴业证券 -5 -12 450
High Frequency 6.0 -15.0 ~
Capital Economic -5 -12 450
上海证券 -4.0 -9 430.0
ING金融市场 -5.0 -10 424.0
国信证券 -8 -10 365
瑞士信贷银行 -5.5 -13 ~
中金公司 -6.0 -14 449.0
注：～为数据无法提供。（完）
(发稿 倪蔚丹；; 审校 杨淑祯)
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