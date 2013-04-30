调查：货币市场交易商对欧洲央行周四是否降息看法不一

路透班加罗尔4月29日 - 路透调查显示，欧元区货币市场交易商对于欧洲央行是否将在周四政策会议上降息意见分歧，持两种意见的交易商数量各占一半，同时没有一位受访者认为降息将增加银行间拆放款数量。

企业调查数据疲弱，德国企业信心下降以及贷款需求重挫，均令欧洲央行将利率降至纪录新低0.5%的压力加剧。

路透调查中，22位欧元区货币市场交易商中仅有一半人预计欧洲央行将在周四降息。回答降息对银行间拆借影响的11位交易商中，没有一位认为将有任何影响。

“再次降息没有任何影响，”一位交易商称。

路透上周调查了76位分析师，略微多数预计欧洲央行将把目前0.75%的指标利率下调25个基点。

该调查并暗示，各银行下周将向欧洲央行偿还33亿欧元三年期危机贷款，高于本周将偿还的23亿欧元。(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)

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