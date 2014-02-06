调查：土耳其里拉和南非兰特料难敌再一次新兴市场卖压

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 经常帐赤字庞大的经济体，货币走势最为脆弱
* 美联储削减刺激举措、中国经济放缓也是影响汇率因素
* 土耳其里拉、南非兰特今年料维持疲弱态势
* 升息料对支撑汇价的影响有限
路透2月5日 -路透周三公布的一项调查显示，如果新兴市场再次遭遇卖压，土耳其里拉和南非兰特将是最脆弱的货币，即便两国央行大幅升息。
上月当市场预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将继续缓步撤除刺激举措，导致投资者抛售新兴市场资产时，土耳其里拉和南非兰特首当其冲。
里拉今年已下挫5%，1月27日触及2.39的纪录低点，兰特也重贬6%，致使两国央行上调利率，土耳其升息幅度更是惊人。
其他一些新兴市场的央行也已调高利率，试图支撑本币。
路透最新外汇调查显示，分析师预期新兴市场货币的最大风险因子是美国消减货币刺激举措，及个别国家经常帐失衡。
此外，中国经济增长放缓的迹象，加上许多新兴国家今年都逢选举，将使汇率保持剧烈波动。
“要打压一种货币容易，但要抬升货币不易。”荷兰合作银行驻伦敦外汇策略师Christian Lawrence称。
路透调查约30名分析师平均预测，土耳其里拉兑美元一个月后料触及2.25，三个月后跌到2.27，一年后则又回到2.25。过去一年里拉已跌约20%。
南非兰特兑美元一个月后料在11.00，六个月和一年后则分别报10.90和10.80。兰特自2013年初以来跌近25%。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
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