调查：英镑在英国正式开始脱欧过程后将进一步下跌

路透伦敦1月6日 - 路透调查显示，在英国开始正式脱离欧盟的过程后，英镑兑欧元和美元将小跌；同时英镑有扩大跌势的风险。

自从英国在6月23日公投脱欧以来，英镑兑美元下跌约17%，周五在1.24美元附近交投。根据路透本周调查的约60位汇市策略师，英镑将会进一步小跌。

调查显示，英镑兑美元一个月后将报1.22美元，但在3月底时英镑可能来到1.21美元。英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)计划在3月底前触发第50条款，开始为期两年的脱欧过程。

“在强劲英国数据出炉后，英镑兑美元事实上已略为落后于其他货币，这表明政治在主导市况，”瑞穗证券的Colin Asher表示。

“我预期今年多数时候会持续这种情况。鉴于有大量的不利仓位，英镑料很难预测，”Asher并表示。去年路透调查中，他对英镑走势的预测最为精准。

关于脱欧谈判走向如何，一直没有明确的迹象，但许多人认为特雷莎梅将会对移民采取强硬立场，可能不惜以英国放弃留在欧盟单一市场为代价，这会阻碍贸易并进一步损及英镑。

路透调查的预估中值显示，六个月和一年后，英镑将来到1.20美元。

对英镑的预测有略低于12月的调查，而且关于谈判将如何进展也不明确，27位回答额外问题的受访者中有17位表示，其预测面临不利的风险。

“之所以不利，原因是英国脱离过程处于未知的领域。然而，如果英国获准留在单一市场，那么英镑应该会回升，”Intesa Sanpaolo的Asmara Jamaleh表示。

没有人预测英镑兑美元会跌至平价水准，一些人认为可能会低于1.10美元。最乐观的分析师预测英镑年底会来到1.35美元。

调查中有两位分析师认为，英镑兑欧元会来到平价水准。

预估中值显示，欧元兑英镑一个月后将来到0.85英镑，三个月和年底时将分别报0.86和0.87。(完)