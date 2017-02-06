英国退欧公投已对英国企业产生负面影响--调查

路透伦敦2月6日 - 周一公布的调查显示，超过一半英国企业领导人认为，英国退欧公投已经对他们的公司造成了负面影响，但多数公司相信可以安渡这一转折。

自去年6月退欧公投以来，英国经济表现优于预期，但Ipsos Mori针对英国500强企业中的逾100家进行的调查显示，58%的企业感受到了退欧公投的冲击。

调查称，逾三分之二的受访者称已经采取行动对公投做出回应，比如实施应急计划，并对英国与欧盟重启谈判后二者之间不同关系所带来的影响加以分析。

在采取行动的受访企业中，有10%表示正在将业务转至英国之外。

“我们对富时500成分股企业领袖的年度调查，提供了有关商界在英退前想法的独特视角，”Ipsos Mori执行长Ben Page称。

“不幸的是，英国的业务似乎已经感受到了退欧所致经济动荡的痛楚。”

在退欧公投前夕，英国商界领袖是留欧呼声最高的群体之一，力陈准入欧盟单一市场将确保他们公司及整体经济将来的增长。

但调查发现，在被问及对业务的较长期影响时，企业的回复更为乐观，几乎所有企业都相信，他们能够适应英国退欧。

“32%的受访者称，他们认为自己的企业会在五年后开始感受到退出欧盟的正面效应，”Page称，“而且从长期预期来看，认为英退仍将带来负面影响的(企业)高管比例降至45%。”(完)