调查：英国政府料将推出适度财政宽松举措 央行或不再放松政策

路透伦敦11月18日 - 一项路透调查显示，英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)料将在下周宣布适度规模的基建支出和住房刺激措施。接受访问的分析师普遍预计，英国政府将大幅放松赤字削减计划。

这项调查还明确总结道，英国央行短期内将不再降息或增加资产购买计划的规模，因此英国未来越来越可能依赖财政政策。英国央行上月转为中性的货币政策立场。

英国在6月23日的公投中决定退出欧盟，此后所有主要内阁成员被替换，该国对经济政策的立场因而有所改变，而且也更多强调零利率政策的局限性。

英国央行本月决定大幅上调短期增长预估，这凸显了对前景看法的改变，该央行还明确表示，英镑疲软和预期中的通胀上升或许阻碍其采取更多措施。

“到目前为止，最有可能宣布的政策宽松措施将是基建支出，”加拿大丰业银行(Scotiabank)的欧洲固定收益策略负责人Alan Clarke称。

对于政府2017/18财年举债预估可能提高多少，分析师的预测值从100亿英镑到400亿英镑皆有，但少有人提出具体预测值。Clarke预估增幅为200亿英镑。

“在明年经济成长放缓情况下，大型基础设施投资项目不太可能有很大帮助。较长的前置准备期可能会有利于首相--这种政策会带来好几年的助益，提供抵销英国退欧影响的提振效果，英国退欧影响也有可能持续数年，”Clarke称。

经济增速预估在过去一个月没有什么变化，预计本季及明年初的成长率在0.1-0.2%，2017年全年预估为1.1%，低于英国央行11月的预测。

住宅政策也可能有变动，或许会撤回或缩减前任财相奥斯本今年推出的一些措施，像是提高印花税或房屋交易税。

调查结果亦显示，多数分析师预期明年失业率将温和上升，明年年底时将由目前的4.8%升至5.5%，这符合英国央行的最新预测。

但对于温和通胀率的预测，或许是调查结果中最突出的部分。对明年通胀率的平均估值为2.4%，低于英国央行预测的2.7%。分析师最高的预测值为3.5%。(完)