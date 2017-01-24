调查：英国央行将至少在2019年之前将维持利率不变

路透伦敦1月23日 - 路透周一公布调查结果显示，英国央行将至少在2019年之前将处于纪录低点的利率及其他刺激措施维持不变，尽管该行可能在下周再次上修2017年成长预估。

过去几天受访的67位分析师中除一人之外，全都预估英国央行将在2月2日宣布最新政策会议结果时维持政策不变。

英国去年6月公投决定退出欧盟后，英国央行已经将指标利率降至0.25%的历史低点，并重启量化宽松计划，对经济急遽放缓的初步迹象做出回应。

不过经济表现远优于原先的预期，三分之二的受访者表示，英国央行将在最新季度通胀报告中再度上调成长预估，其余受访者称，央行将维持原预估不变。

11月时，英国央行将2017年经济成长率预估从8月的0.8%上调至1.4%，创下史上最大调升幅度，不过该行下修2018及2019年预估，因预期通胀上升、投资减少。

“正常状况下，当前数据可能暗示英国利率将上升，但当事况不正常时，要升息的门槛就很高，”汇丰的Liz Martins表示。

“在英国退欧相关不确定性、成长放缓及消费转弱的前景下，我们认为利率将维持不变。”

调查结果预估中值显示，今年升息的机率仅20%，降息的机率预估仅15%。认为可能升息的分析师给出的最高机率为70%，预估降息者所给出的最高机率则为60%。

少数人预期，在2018年12月底之前，英国央行将调整持有4,350亿英镑英国公债，及100亿英镑公司债的目标。三名分析师预期，英国央行将调高买债规模，一名分析师则预估将会减少购债。

当被问及英国央行是否会调高未来两年通胀预估时，31位回覆者中有15位认为该行会这么做。在英镑下跌及油价上涨之后，英国物价已经开始攀升。12位分析师称，通胀预估将维持不变，四位分析师则称将会下调。

ADM Investor Services的Stephen Lewis表示，“通胀预估可能向上修正，因英镑贬值的效应浮现的速度较先前预期来得快。”

6月英国意外公投退欧，导致英镑兑美元贬值多达20%。

路透上周调查预估，英国经济今年将成长1.2%，2018年成长1.3%，调查亦显示，今明两年通胀率将为2.5%。(完)