英国退欧公投后8月消费者信心略见恢复--YouGov/CEBR调查

路透伦敦8月26日 - 根据周五公布的一项调查，英国消费者在6月退欧公投后流失的信心略见恢复，这是英国家庭大致从容应对退欧决定的又一信号。

8月YouGov/CEBR消费者信心指数上升3.2点，至109.8点，为2013年2月来最大的月度升幅。

目前这项指数已收复退欧公投后流失的约半数跌幅。

“之前经济其他领域的正面消息，与这个月消费者信心改善接踵而至，略为戳破那些认为公投退欧后马上会出现经济世界末日的论述。”

“不过随着英镑贬值推升进口成本，明年这种情况可能轻易改观。2017可能会是消费者信心跌跌撞撞的一年。”

过去三年，英国消费者一直是经济的推手，近期零售销售数据已显示，消费者在退欧公投后数周持续购物。但也有迹象显示企业并不若消费者乐观，因为英国与欧盟关系的不确定性料持续数年。(完)