英国退欧公投后8月消费者信心略见恢复--YouGov/CEBR调查

日本4月出口连增第五个月 海外需求可能会支持经济稳步复苏
随着全球经济增长获得动能，日本出口料将继续增加，但对于美国总统特朗普誓言采取贸易保护主义政策的担忧，让依赖出口的日本经济前景笼罩阴云。
路透伦敦8月26日 - 根据周五公布的一项调查，英国消费者在6月退欧公投后流失的信心略见恢复，这是英国家庭大致从容应对退欧决定的又一信号。
8月YouGov/CEBR消费者信心指数上升3.2点，至109.8点，为2013年2月来最大的月度升幅。
目前这项指数已收复退欧公投后流失的约半数跌幅。
“之前经济其他领域的正面消息，与这个月消费者信心改善接踵而至，略为戳破那些认为公投退欧后马上会出现经济世界末日的论述。”
“不过随着英镑贬值推升进口成本，明年这种情况可能轻易改观。2017可能会是消费者信心跌跌撞撞的一年。”
过去三年，英国消费者一直是经济的推手，近期零售销售数据已显示，消费者在退欧公投后数周持续购物。但也有迹象显示企业并不若消费者乐观，因为英国与欧盟关系的不确定性料持续数年。(完)
(编译 陈宗琦；审校 龚芳)
随着全球经济增长获得动能，日本出口料将继续增加，但对于美国总统特朗普誓言采取贸易保护主义政策的担忧，让依赖出口的日本经济前景笼罩阴云。
路透利雅得5月21日 - 石油输出国组织(OPEC)和其他产油国有望在周四的会议中同意延长减产协议，沙特称大多数参与方都支持这项抑制全球供应过剩的计划。
“宏观经济环境乐观，譬如国内外销售形势更加亮丽、低利率以及能源价格温和上涨，暗示今年余下时间里，整体经济的上行势头应会延续；尽管和第一季相比，动能会有所减弱，”报告称。