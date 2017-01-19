调查：英国消费者料将谨慎支出 GDP增速或放缓

路透伦敦1月18日 - 路透调查显示，由于通胀率攀升，英国消费者今年将会谨慎支出，但该国经济会避免衰退，因英国央行料将维持超宽松的政策立场。

去年6月，英国公投决定退欧，在全球引发轩然大波，英镑一度贬值20%，而围绕英国退欧的不确定性，也令企业投资和信心受创。

英国首相特雷莎·梅周二称，英国将退出欧盟单一市场。该讲话浇灭了英国可能寻求“软退欧”的臆测。

特雷莎·梅曾承诺在3月底前启动里斯本条约第50条，开始为期两年的退欧进程。放弃欧盟单一市场准入，会令英国贸易受阻，并且可能进一步损及英镑。

但自退欧公投以来，英国经济表现比之前担心的要好，不过今年的表现可能落后欧元区。

在特雷莎·梅周二演讲之前接受路透调查的50位分析师预估，英国本季度经济料增长0.3%，然后第二、三季均为增长0.2%，增幅到第四季回升至0.3%。

对GDP增幅的预估中值为今年增长1.2%，2018年增1.3%，远低于对2016年2.0%的预估增幅。国际货币基金组织(IMF)本周稍早预计，英国经济今明两年将分别增长1.5%和1.4%。

根据分析师预估中值，今年英国经济陷入衰退的概率仅有20%。

“任何衰退都只可能来自不可预见的冲击。截至目前数据表明，英国经济有足够动能在上半年录得不错的增长率，”德国商业银行分析师Peter Dixon称。

“但是，如果第50条款如期在3月前启动，那么不确定性冲击的威胁将上升。”

**购物者将捂紧钱袋**

尽管英镑走软给出口商带来福音，但却导致进口商品变贵，而且调查显示，通胀率将飙涨，到今年年底料达到3.0%高位。最高的预测值为3.6%。

对今明两年的通胀率预测均值为2.5%。

由于物价上涨速度远快过消费者过去习惯的水准，所有回答额外一个问题的19位分析师均表示，今年英国家庭支出成长速度将会放缓。

“我们见到消费方面出乎意料的活络，但随着时序进入今年，随着我们见到实质所得开始下滑，这将会成为重新评估消费模式的一个因素，”CIBC的Jeremy Stretch称。

“核心消费财的成本料将上升，这让消费者能够花费在提升生活品质商品的空间缩水，因此支出模式将有所改变。这也是我们假设经济会减速、但不会倒退的原因。”

然而就算预估通胀率将升破2%目标，英国央行料将至少等到2019年、也就是预估时段末了才会调整利率。

公投结果出炉后不久，英国央行就把借贷成本降至0.25%的历史新低，并重启购买资产计划，以支撑预期会回落至衰退的经济。

少数分析师表示，英国央行指标利率将在下一季调降至0.10%，时点就在特雷莎·梅启动第50条规定稍后。(完)