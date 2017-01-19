调查：英国消费者料将谨慎支出 GDP增速或放缓

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透伦敦1月18日 - 路透调查显示，由于通胀率攀升，英国消费者今年将会谨慎支出，但该国经济会避免衰退，因英国央行料将维持超宽松的政策立场。
去年6月，英国公投决定退欧，在全球引发轩然大波，英镑一度贬值20%，而围绕英国退欧的不确定性，也令企业投资和信心受创。
英国首相特雷莎·梅周二称，英国将退出欧盟单一市场。该讲话浇灭了英国可能寻求“软退欧”的臆测。
特雷莎·梅曾承诺在3月底前启动里斯本条约第50条，开始为期两年的退欧进程。放弃欧盟单一市场准入，会令英国贸易受阻，并且可能进一步损及英镑。
但自退欧公投以来，英国经济表现比之前担心的要好，不过今年的表现可能落后欧元区。
在特雷莎·梅周二演讲之前接受路透调查的50位分析师预估，英国本季度经济料增长0.3%，然后第二、三季均为增长0.2%，增幅到第四季回升至0.3%。
对GDP增幅的预估中值为今年增长1.2%，2018年增1.3%，远低于对2016年2.0%的预估增幅。国际货币基金组织(IMF)本周稍早预计，英国经济今明两年将分别增长1.5%和1.4%。
根据分析师预估中值，今年英国经济陷入衰退的概率仅有20%。
“任何衰退都只可能来自不可预见的冲击。截至目前数据表明，英国经济有足够动能在上半年录得不错的增长率，”德国商业银行分析师Peter Dixon称。
“但是，如果第50条款如期在3月前启动，那么不确定性冲击的威胁将上升。”
**购物者将捂紧钱袋**
尽管英镑走软给出口商带来福音，但却导致进口商品变贵，而且调查显示，通胀率将飙涨，到今年年底料达到3.0%高位。最高的预测值为3.6%。
对今明两年的通胀率预测均值为2.5%。
由于物价上涨速度远快过消费者过去习惯的水准，所有回答额外一个问题的19位分析师均表示，今年英国家庭支出成长速度将会放缓。
“我们见到消费方面出乎意料的活络，但随着时序进入今年，随着我们见到实质所得开始下滑，这将会成为重新评估消费模式的一个因素，”CIBC的Jeremy Stretch称。
“核心消费财的成本料将上升，这让消费者能够花费在提升生活品质商品的空间缩水，因此支出模式将有所改变。这也是我们假设经济会减速、但不会倒退的原因。”
然而就算预估通胀率将升破2%目标，英国央行料将至少等到2019年、也就是预估时段末了才会调整利率。
公投结果出炉后不久，英国央行就把借贷成本降至0.25%的历史新低，并重启购买资产计划，以支撑预期会回落至衰退的经济。
少数分析师表示，英国央行指标利率将在下一季调降至0.10%，时点就在特雷莎·梅启动第50条规定稍后。(完)
(编译 侯雪萍/刘秀红/张明钧; 审校 艾茂林/张荻/于春红)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。