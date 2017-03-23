多数英国雇主不打算大幅加薪以因应通胀上升--调查

日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。
XpertHR称，民间部门雇主平均预计，未来一年给予雇员的加薪幅度仅为2%，与去年水平相同。
仅30%的企业预计会提供大于2016年的加薪幅度。
在英国即将启动脱欧进程之际，薪资增长前景是英国经济的关键。去年6月英国脱欧公投冲击过后，消费者虽然继续支出，但有迹象显示他们正变得更为谨慎。
XpertHR数据公布前，官方周二公布的数据显示通胀升幅大于预期。(完)
(编译 郑茵;审校 张明钧)
路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)
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