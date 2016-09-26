英国金融业乐观程度降至金融危机以来低点--调查

路透伦敦9月26日 - 周一公布的一项针对金融公司的调查显示，对英国金融服务业前景的乐观度降至金融危机以来最低点。

英国工业联盟(CBI)和普华永道(PwC)对115家金融服务业者的最新调查发现，7-9月乐观度下降，为连续第三季下滑，也是2009年金融危机高峰以来连续最长期间下降。

接受调查的金融公司中，逾半数表示英国退欧公投的整体影响是负面的，仅10%认为有好的一面。

“由于企业对英退表达强烈疑虑，尤其是对未来几年更广泛经济风险的担忧，政府对退欧谈判必须提出清晰的计划以减轻他们的不安。”CBI首席经济师Rain Newton-Smith在声明稿中指出。

调查还显示，超低利率压缩了企业获利能力，技术改变和强烈的竞争也重压企业信心。

寿险和一般保险业者的乐观度“大致稳定”，银行业者乐观度仅小幅下降；但融资公司、房屋融资协会和投资经理的乐观度大跌。

在英国公投支持退出欧盟，令商业不动产受到打击后，几支房地产基金仍禁止投资人撤回资金。

调查显示，未来一季整体业务量增长料放缓。调查进行时间为8月16日至9月1日。(完)