英国退欧公投后使用外汇对冲的英国企业数量激增--调查

路透伦敦10月14日 - 周五公布的一份行业研究显示，英国公投退欧刺激使用外汇对冲的英国小企业比例上升了一倍，一半以上在利用远期外汇或期权合约来保护自己免受英镑汇率波动的影响。

银行业调研机构East & Partners在8月对逾1,100家公司进行了匿名调查，结果显示57.4%的中小企业都在使用对冲产品。英国6月退欧公投前这一比例在25%左右。

East & Partners称，在规模更小的微型企业中，使用外汇对冲的比例也从公投前的不到20%上升至57.5%。

“退欧公投后的夏季期间，英国小企业使用外汇对冲产品出现惊人的增长，表明多数英国企业已很快吸取了教训，”East & Partners欧洲客户服务部主管Simon Kleine表示。

6月公投后英镑汇价迅速大跌约10%，过去三周的又一轮卖压使得英镑总跌幅接近20%。

面对英国巨额经常帐赤字，以及与欧盟之间退欧协商给外国投资带来的威胁，上周五的“闪崩”加剧了对英镑稳定性的普遍担忧。(完)