调查：英国基金9月减持股票 转持债券和新兴市场资产

路透伦敦9月30日 - 英国基金减少投资组合中的股票比重，将更多资金投向债券和强劲的新兴市场资产，因为他们对欧洲银行业和美国大选带来的风险感到担忧。

路透在9月15-28日针对英国基金进行了该项调查。在此期间日本央行宣布政策重点转而瞄准长期债券收益率，誓言不会任由10年期公债收益率跌至负值。

在欧洲央行9月8日决定暂不推出进一步刺激措施后，日本央行此举令市场猜测，尽管鲜有经济复苏的迹象出现，决策者对于延伸负利率和购债举措等政策已变得更加谨慎。

“进入秋季后波动率倾向于上升。短期风险因素包括美国总统大选，以及欧洲经济数据可能暂时疲软和政治紧张局势，”Royal London资产管理公司的多种类资产投资主管Trevor Greetham表示。

美国选民将于11月8日选出新总统，市场正在评估特朗普(Donald Trump)当选的可能性。

德意志银行(DBKGn.DE)前途未卜令形势变得更加捉摸不定。该行在面临美国监管机构最高达140亿美元的罚款时，股价一度挫跌至纪录低位。

调查数据显示，英国基金在9月已将股票持仓比重从8月水平下调逾2个百分点至43.9%，为2010年以来第二低水准。在股票投资中，欧元区股票比重下降2个百分点至16%。

调查数据同时显示，债券持仓则从8月的28.6%升至30.3%。

在固定收益投资组合中，投资者将欧元区债券持仓增至30.7%的2月以来高点，因围绕银行业的担忧促使他们离开股市。

但股市9月的整体下跌走势并未影响新兴市场，后者当月实现连续第四个月上涨，今年迄今涨幅达到14%。

在回答有关发达市场债券收益率今年是否会上升的问题时，半数受访者给出了肯定的答复。现在有关持续数十年的债券牛市即将结束的警讯不断出现，而且长期公债收益率在月中时突然飙升，令这一问题变得十分突出。(完)