调查：英国基金经理抛售债券 担心数十年来的牛市行将终结

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月28日 - 周五公布的路透月度调查显示，英国基金经理人在10月将债券持仓削减至6月以来最低水位，因担心在各大央行宽松政策手段用尽的情况下，固定收益市场出现全面抛售。
英国投资者将整体债券配置比重调降3个百分点至27.2%，现金比重提高至9.6%，为7月以来最高，因担心债券市场长期以来的牛市即将终结。
“随着近期美国、英国以及欧洲的主权债收益率积极攀升，‘债市空头’直言不讳地表示，‘债市崩盘’即将到来，”Investment Quorum投资长Peter Lowman说。
“这么说也许有点为时过早，因为目前市场中最大的债券买家仍然是各国央行--或许说债券牛市即将结束更为恰当。”
本次路透调查于10月14-26日访问了12位英国资产经理人，调查之前恰逢英国公债录得逾一年来最大单周跌幅，此前英镑刚刚在10月7日大幅贬值。后受硬脱欧忧虑困扰，英镑在10月25日又重新探底。
投资者将全球股市投资配比从9月的43.9%上调至45.6%，但一些受访者对估值情况感到不安。
其它投资者提到的风险还包括，目前由于英国脱欧、央行政策局限性，以及经济成长疲弱所带来的不确定性。
“似乎许多市场人士都对大量潜在风险视而不见...这些风险中任何一项变为现实，都可能令市场信心不稳，”Bordier & Cie (UK)投资长Mark Robinson说。
美国民主党候选人希拉里`克林顿在角逐总统宝座的竞争中处于领先位置，但几乎没有人认为她获胜会对市场产生提振。
“希拉里的获胜将会让全球一起松一口气，但不大可能让今年已经走势很强的市场更上一层楼，”HFM Columbus投资主管Rob Pemberton说。(完)
(编译 郑茵 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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